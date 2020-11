Lewis Hamilton, de wereldkampioen die veel groter is dan zijn sport

Zuid-Afrikaanse samba en een hulpeloze geel-blau­we defensie: dit is het Gouden 11-transfer­rap­port

16:17 De ene werd meteen een blikvanger, de ander viel hopeloos door de mand. Zo’n 200 spelers maakten in de voorbije transferperiode de overstap naar een andere Belgische club of waren helemaal nieuw in de Jupiler Pro League. In ons Gouden 11-transferrapport wikken en wegen we de opvallendste nieuwkomers op elke positie.