“Leuke show is nog geen goede auto”: onze watcher blijft met vragen zitten na de presentatie van de ‘nieuwe’ bolide van Verstappen

Formule 1 Verstappen bijt van zich af na “walgelijke” reacties: “Als je het met mij niet eens bent, prima. Maar kom niet aan mijn familie”

Een week na het negeren van de teamorders in Brazilië gaf Max Verstappen toe dat ze bij Red Bull Racing beter en opener moeten communiceren. Maar de gigantische lading haat die hij en zijn naasten via de (sociale) media over zich heen kregen, gaat de Nederlander veel te ver. “Als je het niet met me eens bent, prima. Maar kom niet aan mijn familie.”

17 november