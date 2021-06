Leclerc troeft Hamilton en Verstappen af na chaotische kwalificaties voor pole in Baku

Max Verstappen parkeerde zijn auto tegen de muur in de laatste vrije oefensessie, maar zijn kwalificatie kwam niet in het gedrang. Daarin crashten Lance Stroll en Antonio Giovinazzi in Q1. Opvallend: beide coureurs maakten brokken in dezelfde bocht waar Verstappen en Charles Leclerc ook al in de fout gingen. Bocht 15, de schrik van Baku.