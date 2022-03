Leclerc duikt onder tijd Verstappen in Bahrein, Hamilton denkt niet aan zege volgende week: “Ferrari en Red Bull sneller”

Formule 1Max Verstappen nam tijdens de laatste dag in Bahrein deze middag de Red Bull RB18 over van teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan noteerde in de ochtend de snelste tijd en was zeer tevreden over de nieuwe bolide. In de middag liet de wereldkampioen zien dat er nog veel meer ruimte in de auto zit. Op de gele mediums - de C3 compound - ging Verstappen een halve seconde sneller: 1:32.645. Maar de snelste tijd van deze testdriedaagse op het circuit van Sakhir in Bahrein gaat - voorlopig - naar Charles Leclerc met 1.32,415. Weliswaar met zachtere banden onder de Ferrari.