Lance Stroll valt uit na fietsongeluk: niet Vandoorne, maar Braziliaan Drugovich vervangt hem

Stoffel Vandoorne is dit seizoen onder meer aan de slag als reserverijder bij Aston Martin, maar moet komend weekend in actie komen in de e-Prix in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad en is dus onbeschikbaar. Als Stroll niet fit geraakt voor de GP van Bahrein in Sakhir, zal hij waarschijnlijk vervangen worden door Drugovich of Vandoorne in de eerste Grote Prijs van het seizoen.