Kruipt Mercedes nu al recht? Vader Verstappen: “Je mag ze nooit onderschatten”

Formule 1Opvallend in Imola, tweede race van het seizoen: Mercedes snelst in beide vrije trainingen. Zou het tij dan nu al gekeerd zijn? Jos Verstappen, ‘vader van’ en meer dan ooit betrokken in de titelstrijd dit seizoen: “Je mag Mercedes nooit onderschatten.”

Lewis Hamilton won misschien wel de eerste grand prix van het seizoen, drie weken geleden in Bahrein, maar je kon er niet naast kijken. Niet naast de cijfers en niet naast het gemak waarmee Max Verstappen in alle trainingen én kwalificaties sneller was dan de jongens met de Mercedes.

Dat de winst op zondag dan weer wel naar Hamilton ging, en Max op een handvol seconden strandde, had dan ook in de eerste plaats te maken met strategie. Een vingeroefening waarin Mercedes beter was.

De algemene verwachting was dan ook dat Red Bull hier in Imola opnieuw zou domineren, van bij de aftrap van het weekend. Neen dus. In beide vrije trainingen tikten de Mercedessen af als één en twee. Bovendien in een atypische volgorde: Bottas-Hamilton. Jos Verstappen, die samen met verenigd Oranje hoopt dat die eerste wereldtitel van zoonlief dit jaar eindelijk realiteit wordt, riep in Bahrein al op tot nuchterheid, tussen al die luide hoerakreten in het Nederlandse kamp: “Mercedes mag je nooit onderschatten. Dat team heeft als geen ander de capaciteit om te reageren, als het minder goed gaat. En snel op te veren. De weg is nog lang, ja.”

Snel opveren. Wellicht dacht vader Verstappen niet dat het zo snel kon. De kloof leek gisteren al helemaal gedicht. Op het circuit van Imola, heerlijk ‘old school’, was duidelijk hoe beide Mercedessen heel makkelijk draaiden. Zonder nukkige achtersteven die constant probeert uit te breken, zoals in Bahrein wel het geval was. En of er in de drie weken tussen de seizoensopener en dit weekend serieus is gesleuteld, daar in het Engelse Brackley, alwaar Mercedes gevestigd is.

Zoals Valtteri Bottas gisteren bevestigde: “Ik ging van Bahrein rechtstreeks naar de fabriek, waar ze me meteen in de simulator duwden (een soort computer die virtueel rijdt als een echte F1- machine, red.). Om er aan de afstelling van de auto te werken, op zoek naar antwoorden op de vragen waarmee we Bahrein verlieten. Ik kon het gewoon niet bijhouden, hoeveel verschillende set-ups we uitprobeerden…”

Vrije trainingen zijn natuurlijk niet meer dan een aanwijzing, zodat het afwachten is hoe de échte machtsverhoudingen liggen in de kwalificaties van vandaag . Maar de kans dat de voorsprong van 4 tienden die Max Verstappen in Bahrein liet optekenen op zijn minst iets kleiner is geworden, lijkt in Imola behoorlijk groot.

