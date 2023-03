Kritiek Hamilton leidt tot crisisberaad bij Mercedes: technisch directeur krijgt ultimatum voorgeschoteld

Niet de seizoensstart waar Mercedes op gehoopt had. Een tegenvallende vijfde en zevende plaats voor Hamilton en Russell zorgt ervoor dat de renstal met de handen in het haar zit. Tot overmaat van ramp uitte Hamilton zich bijzonder kritisch ten opzichte van zijn ploeg en wordt hun technisch directeur voor een ultimatum gesteld.

Het wil maar niet vlotten voor het team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Na een minder seizoen in 2022, waar Hamilton zijn grote concurrent Verstappen eenvoudig naar de wereldtitel zag snellen, hoopte Mercedes op een goede seizoensstart in Bahrein. De zilverpijlen (die er dit seizoen helemaal zwart uitzien) zijn na de eerste GP een illusie rijker. Een vijfde plaats voor Hamilton en een zevende plaats voor Russell is niet wat je mag verwachten van een renstal die de Formule 1 al jaren domineert.

Lewis Hamilton uitte zich dan ook bijzonder scherp tegenover zijn team. Volgens de wereldkampioen werd er ondanks zijn tonnen ervaring niet naar hem geluisterd. “Ik heb het team afgelopen jaar op meerdere aspecten gewezen”, zei Hamilton eerder deze week in de podcast Chequered Flag van de BBC. “Maar met die informatie is niet veel gedaan. Ik heb in mijn leven in zoveel auto’s gereden dat ik echt wel weet waar ik het over heb. Ik weet wat een auto nodig heeft en ook wat die niet nodig heeft. Het gaat erom dat ze toegeven: ‘We hebben niet naar je geluisterd en we zijn niet waar we moeten zijn. Dus we moeten aan het werk.’”

Technisch directeur bij Mercerdes, Mike Elliott.

Een boodschap die is aangekomen bij teambaas Toto Wolff en co. Na het eerste raceweekend uitte Wolff zich nog voorzichtig positief. “Het is veel te vroeg om conclusies te trekken”, constateerde de Duitser. “Onze neuzen moeten allemaal in dezelfde richting staan. Zowel die van de rijders, als die van de ingenieurs en het hele team. We hebben de handdoek nog nooit in de ring geworpen en zullen dat nu ook niet doen”, aldus de teambaas.

Na de tegenvallende prestaties en de kritiek van hun goudhaantje, stelde Wolff zijn mening bij en hield de renstal een crisisberaad. Ze bespraken de tegenvallende resultaten en stelden Mike Elliott, de technisch directeur van Mercedes, zelfs voor een ultimatum. Als de prestaties van Mercedes niet snel verbeteren, zal de technisch directeur moeten uitkijken naar een andere job.

De renstal liet intussen ook weten dat ze “er alles aan zullen doen om te verbeteren”. In een video die het team eerder op de dag plaatste, vertelt Mercedes-ingenieur Shov dat ze de wagen absoluut willen verbeteren naar de volgende wedstrijden toe en dat er visuele verbeteringen aan zitten te komen. Vanaf de volgende race, die op 19 maart verreden wordt, hopen ze al verbetering te zien.

Het is meer dan vijf voor twaalf voor de renstal, want in plaats van vooruit te kijken, komt de dreiging meer en meer van achter hen. Aston Martin is namelijk als een speer uit de startblokken geschoten en legt de zilverpijlen het vuur aan de schenen.

Technisch kopstuk bij Ferrari stapt op Ook Ferrari, de andere concurrent van Red Bull, kreeg een flinke tegenvaller te verwerken. Davide Sanchez vertrekt als 'Head of Vehicle Concept'. De Fransman heeft na de teleurstellende Grand Prix van Bahrein te kennen gegeven dat hij per direct vertrekt. Ferrari moet nu halsoverkop op zoek naar een vervanger. Aangenomen wordt dat het vertrek van Sanchez samenhangt met het ontslag van voormalig teambaas Mattia Binotto afgelopen winter. De topman was ook betrokken bij de ontwikkeling van de bolide van vorig én dit seizoen. Op technisch vlak staat Ferrari er een stuk beter voor dan in 2020 en 2021 en daarvoor heeft Sanchez binnen Ferrari de nodige complimenten gekregen. Dat hij nu besluit de deur achter zich dicht te trekken, komt uiterst ongelegen. Afgelopen weekeinde scoorde Ferrari slechts twaalf punten voor het wereldkampioenschap. Carlos Sainz eindigde als vierde nadat hij in de slotrondes nog voorbij gesneld werd door Alonso. Charles Leclerc haalde niet eens de finish, vanwege een defecte motor. De betrouwbaarheidsproblemen, die de renstal in 2022 veelvuldig teisterden, lijken daarmee allerminst opgelost.

Volledig scherm © Photo News