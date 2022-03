Kris Wauters kijkt reikhalzend uit naar de start van het Formule 1-seizoen: “Carlos Sainz wordt dé verrassing”

Gouden Formule 1Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start met de GP van Bahrein. Kris Wauters, bekend van de Belgische band Clouseau, is een ware Formule 1-liefhebber en fileert het nieuwe seizoen voor de Gouden Formule 1 . “Door dit interview heb ik enorm veel zin in het seizoen dat voor de deur staat”, klinkt het.

Zondag is het zover, dan begint het Formule 1-seizoen met de GP van Bahrein. Vorig jaar was het spannend tot en met de laatste Grand Prix. De Nederlander Max Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen na een héérlijk duel tegen de zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens Formule 1-kenner Kris Wauters wordt het opnieuw een tweedstrijd. “Ik heb geen glazen bol, maar de kans is groot dat het opnieuw tussen Verstappen en Hamilton zal gaan”, vertelt Wauters. “Ze zijn gewoon de twee beste coureurs. Beide kemphanen hebben vorig seizoen hun teamgenoot, die hetzelfde materiaal ter beschikking heeft, gedegradeerd. Het is wel nog koffiedik kijken wie waar precies staat. Pas na de kwalificaties van zaterdag zullen we meer weten. Na de testdagen lijkt het of Mercedes niet zal meespelen, maar vergis je niet. Vorig seizoen was het ook zo en uiteindelijk werd Hamilton ei zo na wereldkampioen.”

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP

Naast Hamilton en Verstappen verwacht Wauters ook veel van de Spanjaard Carlos Sainz. “Ferrari gaat een stap voorwaarts zetten dit seizoen. Vorig jaar hadden ze een dramatisch jaar, maar ik denk dat we ze vaak in de spits van de wedstrijd zullen zien dit seizoen. George Russell heb ik ook hoog zitten, maar als hij goed presteert, kun je dat moeilijk een verrassing noemen. Bij Mercedes kan hij laten zien wat hij waard is. Verder kijk ik uit naar het Formule 1-team Haas. Ze zagen er in de testdagen niet slecht uit.”

Volledig scherm George Russell en Lewis Hamilton. © AFP

Het noodgedwongen vertrek van Nikita Mazepin bij Haas, vindt Wauters geen sportieve aderlating. “We zullen hem niet missen, want het was geen fantastische coureur. Mick Schumacher en Kevin Magnussen krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Ik ben benieuwd wat zij zullen presteren. Door dit interview heb ik echt enorm veel zin gekregen in het seizoen dat voor de deur staat. De wagens zijn volledig nieuw en het is razend interessant om te zien welke ploegen met nieuwe updates en ideeën zullen komen. Ik denk dat het echt likkebaarden wordt.”

Volledig scherm Mick Schumacher. © AFP

