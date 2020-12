Krijgen we Michael Schumacher straks terug te zien? “Hij wordt behandeld om opnieuw ‘normaal leven’ te leiden”

Formule 1Daar is Jean Todt nog eens. De Fransman (74), die deel uitmaakt van het kleine kringetje mensen dat de Duitse zevenvoudige wereldkampioen in de F1 mag bezoeken, wakkert de hoop op een echt herstel van Michael Schumacher opnieuw wat aan.

Enkele quotes over Michael Schumacher: de makkelijkste manier om de aandacht op zijn nieuw boek te vestigen, moet gewezen Ferrari-baas Jean Todt gedacht hebben. Welaan, dan. In een interview met Ouest-France rond de publicatie van ‘Des millions de vies à sauver... Sur les routes du monde’, heeft de Fransman, tegenwoordig voorzitter van de internationale autosportbond FIA, het nog eens over zijn poulain. Dat hij “erg discreet” blijft over het hersenletsel van Schumacher, wisten we al. Net zoals dat Schumi aan zijn ski-ongeluk eind december 2013 “zware gevolgen” heeft overgehouden. Maar Todt doet bij de fans de hoop op een relatief volledig herstel ook oplaaien. “Hij wordt verzorgd opdat hij weer een normaal leven kan leiden.”

Volledig scherm Todt met Schumacher op het podium na winst in Monza 2006. © REUTERS

Enkele maanden geleden nog had Todt zich in ietwat dezelfde bewoordingen uitgelaten over Schumacher. “Hij vecht. Ik hoop dat de wereld hem weer zal kunnen zien. Naar dat eerste publieke optreden werken hij en zijn gezin toe. We kunnen hem en zijn familie alleen maar wensen dat het beter gaat.” Todt benadrukte nog eens dat Schumacher in deze periode van lockdown door corona “zeer goed omringd en comfortabel is met zijn familie.”

Volledig scherm © EPA

Dat gezin kreeg deze maand nog uitstekend nieuws toen Mick Schumacher zich kroonde tot kampioen in de Formule 2 en hij voor volgend seizoen een zitje bij Haas bemachtigde. Opnieuw een Schumacher in de Formule 1, daar verheugt Todt zich natuurlijk op. “Ik vind het fantastisch. Omdat ik hou van de familie, omdat ik Mick heb zien opgroeien. Hij doet me echt wat, niet in het minst omdat hij een echte passie voor de autosport en de wagens heeft. Als hij blij is, dan ik ook.”

Volledig scherm Mick Schumacher. © Photo News

“Mick heeft laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om het maximale uit een auto te halen. Natuurlijk, als hij straks over een bolide beschikt zoals die van Romain Grosjean of Kevin Magnussen, zal hij dezelfde resultaten als hen boeken. Zit hij een wagen waarover Lewis Hamilton en Valtteri Bottas beschikken, zal dat een ander verhaal zijn wat betreft resultaten. We kunnen dus alleen maar hopen, voor zowel Mick als de Formule 1, dat er meerdere renstallen het niveau van de Mercedes gaan benaderen.”

Zes jaar mysterie rond Michael Schumacher: