Koffiedik maar toch eens goed kijken: testdagen in Bahrein gelden als laatste opstap richting start seizoen volgende week

Formule 1 Het laat hem nooit los: Max Verstappen bouwt opvallende privéjet om zodat hij ook in de lucht kan racen

Zelfs in de lucht wil Max Verstappen (25) maar één ding: racen. De tweevoudige wereldkampioen in de Formule 1 heeft in zijn opvallende privéjet een racesimulator laten installeren. Kwestie van geen tijd verloren te laten gaan én ook in het virtuele racen de beste van de wereld te worden. Want na de frustraties die hij twee weken geleden opliep, heeft hij er nog een eitje mee te pellen.