Kimi Räikkönen (41) gaat nog een seizoen door bij Alfa Romeo

Räikkönen startte al in 324 Grote Prijzen en is daarmee de absolute recordhouder in de Formule 1. In 2007 kroonde 'The Iceman' zich tot wereldkampioen, de laatste wereldtitel tot dusver van Ferrari. De Fin won al 21 Grote Prijzen.

"Zoveel gezichten die er bij mijn F1-debuut in 2001 waren, zijn er vandaag nog altijd en de unieke sfeer in dit team geeft mij de motivatie om volgend jaar aan mijn negentiende seizoen in de sport te beginnen", zegt hij.

Net als dit jaar zal Räikkönen een tandem vormen met de Italiaan Antonio Giovinazzi (26). "Het team toont veel vertrouwen in mij en ik doe mijn best om dat terug te betalen met hard werk en vastberadenheid", aldus Giovinazzi. "We hebben enkele goeie resultaten behaald en ik vind dat ik mijn deel heb gehad in de progressie die het team heeft gemaakt, maar de weg is nog lang en er is nog veel dat we samen willen bereiken.”

Alfa Romeo staat achtste (op tien) in de constructeursstand en in het individuele klassement zijn Giovinazzi en Räikkönen respectievelijk zestiende en zeventiende. Het nieuws over de contractverlengingen komt aan de vooravond van de GP van Emilia-Romagna, de dertiende WK-manche, op het circuit van Imola.

