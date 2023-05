KIJK. Thibaut Courtois met verloofde Mishel op eerste rij op F1 in Monaco en hij vertoeft in mooi gezelschap

Even tijd voor wat ontspanning. Na de verplaatsing in Sevilla (1-2-winst) van zaterdagavond trok Thibaut Courtois in het bijzijn van verloofde Mishel Gerzig deze ochtend via privéjet richting Monaco, waar vandaag de GP in de Formule 1 werd afgewerkt. Vanop de eerste rij konden ze de spectaculaire stratenrace beleven. Real Madrid sluit volgende zondag thuis tegen Athletic Bilbao op een zo goed als zekere tweede plaats La Liga en zijn seizoen af. Courtois vertoeft in Monaco alvast in goed gezelschap. Een overzicht: