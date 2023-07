KIJK. Na geniale race in Spa gaat Verstappen samen met Norris per helikopter feesten op Tomorrowland

KIJK. Verstappen en Norris gaan na race naar Tomorrowland

Hij stond voor een keertje niet op pole position. Red Bull had immers beslist om de vermoeide versnellingsbak van zijn RB19 te vervangen. En aangezien het al het vijfde exemplaar dit seizoen was, en je er maar vier op een seizoen mag gebruiken, kreeg Max Verstappen vijf plaatsen straf op de startgrid. Om dan maar vanop de zesde plaats te starten. Goed gezien om die nieuwe bak nu te monteren. Eind augustus, volgende grand prix, komt met Zandvoort een circuit waar het heel wat moeilijker voorbijsteken is.

In Francorchamps gaat dat voorbijsteken vlotjes, met een superieure machine. Vierde na één ronde. Derde na vijf ronden -voorbij Hamilton. Tweede na negen ronden - voorbij Leclerc. Leider na zeventien ronden -voorbij Perez. En het gebeurde allemaal zo beredeneerd. Zeg maar: intelligent. Want zonder overhaasten. Gecalculeerd. Max Verstappen anno 2023: niet alleen blisterend snel. Ook heel slim, nu.

Volledig scherm Verstappen. © AFP

Ja, Verstappen wond zich even op toen Red Bull eerst Perez binnenhaalde voor diens bandenwissel. De eerste is immers altijd in het voordeel. “Maak je geen zorgen,” zei de ingenieur van Verstappen. Lees: “Komt goed.” Op de computers kunnen de ingenieurs het koersverloop immers perfect voorspellen, op basis van de gegevens die ze binnenkrijgen. Zoals rondetijd, bandenslijtage en motorbelasting. Onder andere. En zo hadden ze gezien dat Verstappen veel sneller was dan die teamgenoot van hem.

Het kwam dus goed. Zo makkelijk, andermaal. Hoe hij Perez te grazen nam. Maar ook en vooral: hoe Verstappen daarna van Perez weg reed. Zijn voorsprong groeide als kool. Tot 22 seconden aan de finish. Kaakslag voor de Mexicaan, alweer. Of moeten we niet veeleer zeggen dat we met Max Verstappen de beste coureur van de voorbije tien jaar aan het werk zagen?

Ja, de regen dreigde stoorzender te worden. Maar het bleef bij druppelen. Verstappen kreeg het even moeilijk op de Raidillon, maar er is meer nodig dan een metertje slippen om Verstappen de controle over die Red Bull te ontfutselen. “Ik heb natuurlijk een fantastische auto”, zei Verstappen na afloop. Maakt het altijd makkelijker. De sleutel was: zonder brokken door die eerste bocht raken. Altijd even uitkijken als je als zesde start. Lukte perfect. Daarna was het gewoon mijn ding doen...” Waarmee hij bedoelde: de kwaliteiten van zijn superieure machine perfect op de juiste manier gebruiken.

Volledig scherm Verstappen en Pérez. © BELGA

En de cijfers? Ze drukken op de oogleden. Sinds Miami, vijfde grand prix van het seizoen, vielen -sprintraces en snelste ronden meegerekend- precies 232 te verdienen. Verstappen pakte er daar …229 van. In de race zelf was er zelfs ruimte om wat te dollen met zijn ingenieur. “Je gaat te snel,” zei die. “Je vreet je banden op.” Verstappen: “Dan rij ik nog wat harder en stop ik nog eens voor nieuw rubber, zodat we die pitstops wat kunnen oefenen.”

Inderdaad. Alsof ene Perez, daar wat verder achterop, helemaal niet meereed.

Meteen door naar Tomorrowland Wat een manier dus voor Max Verstappen om de zomerstop in te duiken. En dat mocht gevierd worden. Samen met Lando Norris - nog zo een ‘halve Belg’ - ging de WK-leider na de race en bijhorende verplichtingen per helikopter naar Tomorrowland (bekijk de beelden in de video bovenaan dit artikel). Op Instagram plaatste Norris enkele foto’s van de helikoptervlucht online. Fotograaf van dienst? Jawel: Verstappen. Later bleek dus wat hun bestemming zou worden: het dancefestival in Boom. Ze waren er allicht op uitnodiging van dj Martin Garrix - een goede vriend van Verstappen. Norris deelde ook beelden vanop het podium toen Garrix de hele weide van Tomorrowland aan het dansen bracht. Ook Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, was aanwezig.

KIJK. Alweer sneuvelde een trofee

Volledig scherm De uitslag van de GP van België. © SofaScore

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Liveblog bekijk belangrijke updates VERSTAPPEN WINT Verstappen op recordjacht Wat een verschil tussen Verstappen en Pérez! De Nederlander heeft zijn teamgenoot al op 18 seconden gezet. Hij komt straks op één overwinning van het record van Sebastian Vettel, die in 2013 negen keer op rij de snelste was. Dat record kan hij uitgerekend in zijn thuisrace op Zandvoort, eind augustus, evenaren. Grappende Verstappen Max Verstappen heeft zelfs tijd voor een grapje. De Nederlander vraagt al grappend om nog een pitstop te maken - tijd heeft-ie zat. Hij wordt vriendelijk bedankt door zijn ploegbazen. Ook snelste ronde voor Verstappen En daar is ook de snelste raceronde voor Verstappen! Het lijkt zo echt een perfect weekend te worden voor de tweevoudig wereldkampioen. Ook Verstappen naar de pit Daar is ook de tweede pitstop van Verstappen! Hij komt ruim voor Pérez terug de baan op (8 seconden) en zal nu gaan jagen op de snelste raceronde, die nog altijd op naam staat van Hülkenberg. Pérez met pitstop Pitstop Pérez! De Mexicaan gaat naar de zachte band en komt 27 seconden achter Verstappen weer terug de baan op. De Nederlander kan zo ook een 'vrije pitstop maken' en op de softs op jacht gaan naar de snelste raceronde. Acht seconden Het is weer droog boven Spa en er wordt geen nieuwe regen meer verwacht. Voor Verstappen is het nu zaak om zijn banden goed te managen en gestaag verder uit te lopen. Dat is ook precies waar hij mee bezig is: het verschil met Pérez is al 8 seconden. Wel is Verstappen het extra punt voor snelste raceronde voorlopig kwijt. Het 'paarse bolletje' staat nu achter de naam van Hülkenberg, de nummer 15 in de race. Sainz geeft op Intussen noteren we ook de tweede uitvaller van de dag. Sainz, die zijn Ferrari flink beschadigde bij de start, geeft er de brui aan. Verstappen blijft uitlopen Max Verstappen duldt geen tegenstand en lijkt makkelijk op weg naar zijn achtste GP-zege op een rij. De voorsprong van de Nederlander op Pérez bedraagt intussen al ruim zes seconden. Het blijft bij druppels De regen zet niet echt door en daarom kiest ook niemand voor de intermediates. Toch zullen er wat glibberige plekken zijn op het circuit. Verstappen ondanks slippertje onverstoorbaar Verstappen rijdt onverstoorbaar verder - zelfs een slippertje kan hem niet stoppen - en heeft Pérez al op vier seconden gezet. Nummer drie Leclerc volgt al op meer dan tien tellen. Hamilton en Alonso vervolledigen halfweg koers de top vijf. Regen! We zien de paraplu's en de ponchos verschijnen op de tribune. Het is aan het regenen in Spa! Hebben de banden nog voldoende grip of regent het straks ook pitstops? Verstappen op één! 't Is gebeurd. Nog voor halfweg koers heeft Max Verstappen de leiding overgenomen van Sergio Pérez. Met DRS steekt hij de Mexicaan voorbij. Zijn we vertrokken voor een nieuwe onemanshow? Verstappen bijna aan de leiding Verstappen zit nu in het kielzog van Pérez. Hij heeft het verschil teruggebracht tot minder dan een seconde en aast op een aanval. Ook Pérez en Verstappen kiezen pitstop Een pitstop voor Pérez én Verstappen. Beide Red Bulls schakelen over naar de mediums. Verstappen komt ruim twee seconden achter Pérez weer de baan op. Inmiddels wordt gemeld dat er regen op komst is. Over een minuut of 10 lijkt het te gaan druppelen. Hamilton maakt pitstop Hamilton komt naar binnen om zijn zachte banden te vervangen voor mediums. De zevenvoudig wereldkampioen komt net voor Stroll weer de baan op. We zijn intussen 14 rondes bezig. Hoelang houdt Pérez vol? Voor Verstappen is het nu zaak om het gat met Pérez te dichten. De Mexicaan heeft nog een marge van een kleine 3 seconden op zijn ontketende teamgenoot. Verstappen tweede Nu moet ook Charles Leclerc eraan geloven. Max Verstappen snelt hem voorbij en is na negen rondes al tweede. Leclerc deed zelfs nauwelijks een poging om Verstappen af te stoppen. Enkel zijn ploegmaat Sergio Pérez rijdt nog voor de Nederlander uit. Sainz zakt terug Flinke schade aan de auto van Sainz na zijn botsing met de inmiddels uitgevallen Piastri. De Spanjaard valt terug naar de achtste plaats. Verstappen voorbij Hamilton Verstappen hield zich een tijdje koest, maar heeft maar één aanval nodig om Hamilton voorbij te steken. De Nederlander heeft al drie plaatsen gewonnen en ligt nu in derde positie. Hij zet meteen ook de snelste raceronde op de klokken.

