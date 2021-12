KIJK LIVE. Weerzinwekkend einde: Max Verstappen is wereldkampioen na knotsgek duel met Lewis Hamilton in laatste ronde

Formule 1De kroonprins neemt over. Max Verstappen (24, Red Bull) is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander met Belgische roots rekende in het epische slotstuk van Abu Dhabi af met grote rivaal Lewis Hamilton (36, Mercedes). En of het een bloedstollend duel was. Tot vijf ronden voor het einde leek Hamilton op weg naar zijn achtste titel. Tót er een safety car op de baan kwam. Verstappen haalde nieuwe banden op, kroop dankzij de safety car in het zog van Hamilton én ging er in een onwaarschijnlijke slotronde nog over.