KIJK. Interviewer de mist in bij Thibaut Courtois op de grid in Monaco: “Als Spanjaard hou je van Alonso en Sainz, zeker?”

In Monte Carlo bleek nog maar eens wat voor een wereldster Thibaut Courtois is. De Rode Duivel, gek van de formule 1 , trok samen met zijn verloofde Mishel Gerzig naar Monaco waar hij op de eerste rij de befaamde stratenrace bijwoonde. Zo werd hij in de 200 meter van de paddock naar de startgrid erg druk gesolliciteerd. Door onder andere Sky Sports-interviewer Martin Brundle. Alleen maakte die een pijnlijk foutje.

Even tijd voor wat ontspanning. Na de verplaatsing in Sevilla (1-2-winst) van zaterdagavond trok Thibaut Courtois in het bijzijn van Mishel ‘s ochtends via privéjet richting Monaco voor de befaamde GP in de formule 1. Vanop de eerste rij konden ze de spectaculaire stratenrace beleven. Courtois maakte ook tijd voor fans en media, al werd dat bij Martin Brundle een wat vreemd interview. De gewezen Britse autocoureur (63) staat er stilaan bekend voor geregeld eens de mist in te gaan bij het herkennen van celebrities op de grid. Vorig jaar in Miami dacht hij nog dat een speler van Duke uit het collegebasketbal, Paolo Banchero, NFL-megaster Patrick Mahomes was.

Zijn opener bij Courtois. “Als Spanjaard moet je van Fernando Alonso en Carlos Sainz houden?” Een professionele Courtois liet na Brundle te corrigeren, maar deed gewoon alsof hij ook een echte Spanjaard was. “Ja inderdaad, in Spanje supporteren we allemaal voor Fernando opdat hij zijn 33ste F1-zege kan pakken. Hij heeft een goeie startpositie, laat ons zien wat hij kan doen.” In zijn oortje kreeg Brundle vervolgens te horen dat Courtois een Belg is, waarna hij dan maar verderstapte.

Na de wedstrijd ging Courtois op de foto met winnaar Max Verstappen. “Gefeliciteerd met de zege, mijn vriend.” En ook de Chinees Guànyǔ Zhou is een bekende van Courtois. Die belandde gisteren met zijn Alfa Romeo op een dertiende plaats, op een ronde van Verstappen. Courtois en Zhou wisselden zelfs een shirt uit.

Volledig scherm © instagram thibautcourtois

Het is lang niet de eerste keer dat Thibaut Courtois op zondag opduikt op een grand prix. In juli 2018 kletste onze formule 1-watcher Jo Bossuyt voor het eerst op de grid van de Franse GP, toen hij er was als gast van Charles Leclerc, “een vriend van me”, zei hij toen. Want de keeper is verslingerd op F1 en in zijn vrije tijd ook een fervente -en snelle- online racer. “Als ik een vrije dag heb probeer ik altijd te komen,” zegt hij.

In de 200 meter van de paddock naar de startgrid van Monaco bleek nog maar eens hoe populair Courtois ook buiten ’s lands grenzen is. Om de vijf meter was het stoppen voor foto’s en selfies, in een zone met alleen maar VIP-gasten. In de pitlane werd hij belaagd door fotografen en tv-stations van allerlei pluimage, terwijl in de tribunes langs de andere kant zijn naam werd gescandeerd. Leuk moment op de startgrid, dan: verloofde Mishel Gerzig die de hostess van het Williams-team (dat Courtois had uitgenodigd) haar GSM toestopte en vroeg een foto te maken voor de auto van Alex Albon.

Volledig scherm © AFP

Als afsluiter trokken Courtois en Gerzig even verderop naar de haven van Monaco, waar ze op een boot genoten van het uitzicht en waar de doelman van de gelegenheid ook even gebruik maakte om te zijn golfswing te laten bewonderen. Vanop het dek kon er met ecovriendelijke balletjes geoefend worden.

Volledig scherm instagram thibautcourtois/mishelgerzig

Real Madrid sluit volgende zondag thuis tegen Athletic Bilbao het seizoen af. In de strijd om de tweede plaats heeft het één punt meer dan stadsgenoot Atlético, dat op de slotdag in Villarreal speelt. Daarna wacht voor Courtois nog een interlandperiode met de Rode Duivels. Op 17 juni thuis tegen Oostenrijk, drie dagen later wordt er dinsdag in Estland om de EK-kwalificatie gespeeld.

Courtois vertoefde in Monaco alvast in goed gezelschap. Een overzicht:

Volledig scherm Courtois en zijn verloofde zetten zondagochtend voet aan grond in Monaco. © instagram thibautcourtois/mishelherzig

Volledig scherm © instagram thibautcourtois

Volledig scherm Red Bull-baas Christian Horner schudt Neymar de hand, ook acteur Archie Madekwe (tweede van links) naast Orlando Bloom en Maria Sharapova vertoeven in de paddock. © ANP / EPA

Volledig scherm Ex-tennisster Maria Sharapova. © ANP / EPA

Volledig scherm Zaterdag overhandigde Sharapova nog de Pole Position Award aan Verstappen. © Photo News

Volledig scherm Neymar. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Het Braziliaanse topmodel Alessandra Ambrosio. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm De Australische zangeres Kylie Minogue vertoefde in de paddock bij Red Bull. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Acteurs Tom Holland (l) en Orlando Bloom (centraal). © AFP

Volledig scherm Tom 'Spiderman' Holland met Esteban Ocon. © Photo News

Volledig scherm Kelly Piquet (r), de partner van Max Verstappen. © Photo News

Volledig scherm De Amerikaanse komiek Chris Rock. © AP

Volledig scherm De Italiaanse voetballer Marco Verratti (PSG) met zijn partner Jessica Aidi. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm NBA-speler Metta Sandiford-Artest. © AP

Volledig scherm Lewis Hamilton stapt op een boot voorafgaand aan de Grote Prijs van Monaco. © ANP

Volledig scherm Ook Max Verstappen maakte per boot zijn intrede op het stratencircuit van Monaco. © Photo News

Volledig scherm Charlotte Casiraghi, de dochter van Caroline, met haar man en filmproducer Dimitri Rassam. © REUTERS

Volledig scherm Pierre Casiraghi, zoon van Caroline, met zijn vrouw Beatrice Borromeo. © REUTERS

Volledig scherm De Jamaïcaanse cricketspeler Chris Gayle (r). © AP

Volledig scherm Komiek Romesh Ranganathan. © AP

Volledig scherm © AFP