KIJK. Courtois laat vanop boot in haven Monaco zien dat hij ook kan golfen nadat hij er GP formule 1 op eerste rij bijwoonde

Even tijd voor wat ontspanning. Na de verplaatsing in Sevilla (1-2-winst) van zaterdagavond trok Thibaut Courtois in het bijzijn van Mishel ‘s ochtends via privéjet richting Monaco voor de befaamde GP in de formule 1. Vanop de eerste rij konden ze de spectaculaire stratenrace beleven. Na de wedstrijd ging Courtois op de foto met winnaar Max Verstappen. “Gefeliciteerd met de zege, mijn vriend.” En ook de Chinees Guànyǔ Zhou is een bekende van Courtois. Die belandde gisteren met zijn Alfa Romeo op een dertiende plaats, op een ronde van Verstappen. Courtois en Zhou wisselden zelfs een shirt uit.