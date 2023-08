KIJK. Allicht wacht fikse boete: Max Verstappen scheurt met sportwagen met 1.176 (!) pk over Franse wegen

Met dank aan Netflix: waarom de dominantie van Verstappen niet nefast hoeft te zijn voor de populari­teit van de F1

Maar liefst 81 punten voorsprong. Zo hard domineert Max Verstappen (25) het F1-seizoen. Natuurlijk wordt de Nederlander straks voor de derde maal op rij wereldkampioen. De concurrentie gooit al de handdoek. Of dat nefast is voor de populariteit van het circus? Onze F1-watcher is daar helemaal niet zeker van. “Gunter Steiner, de flamboyante teambaas van het onbenullige Haas F1, is een echte selfie-ster in de paddock.”