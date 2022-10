Kassa van Max Verstappen rinkelt: 48 miljoen euro per jaar en minstens 5 miljoen dankzij sponsors

Formule 1Nadat zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 hem geen windeieren legde, treedt Max Verstappen (25) na nummer twee straks nog wat harder toe tot de lijst van absolute topverdieners in de sport. Volgens welingelichte bronnen verdient ‘Mad Max’ vanaf dit seizoen om en bij de 48 miljoen euro. Zelfs naar F1-normen is dat een duizelingwekkend bedrag. Geen enkele coureur schepte ooit meer. En ja, daar komt zelfs nog wat bovenop.

HLN schreef het in de aanloop naar de beslissende race in Abu Dhabi, in december vorig jaar, toen we het hadden over de inzet van de strijd om de kroon: een wereldtitel is een zeer potent groeimiddel voor de marktwaarde van een coureur. Zoals ook bleek. Begin maart werd het contract van Verstappen ‘aangepast’. En hoe. De Belgische Nederlander verdiende sinds seizoen 2018 volgens betrouwbare bron om en bij de 22,5 miljoen euro per jaar. Maar met die 48 miljoen werd Verstappen meteen de best verdienende coureur in Formule 1. En stak hij halfgod Lewis Hamilton voorbij. En of de omstreden beslissing van wedstrijdleider Michael Masi in de slotronden van Abu Dhabi een verschil maakte.

Hamilton: 30 miljoen

Het inkomen van een topcoureur becijferen is tegenwoordig complexer dan de ideale baan van een raket berekenen. Bovenop het vaste salaris komt immers nog een ingewikkeld bonussysteem dat in een succesvol seizoen behoorlijk kan oplopen. In het geval van Verstappen is niet meteen duidelijk of die 48 miljoen louter salaris is, of het totale bedrag met inbegrip van geschatte boni. Hoewel verscheidene bronnen menen te weten dat het om een 'vast jaarloon' gaat, zou ons dat verbazen. Veel maakt dat trouwens niet uit: als je er rekening mee houdt dat het bonussysteem in een goed seizoen 8 à 10 miljoen euro opbrengt, blijft Verstappen ook dan de nieuwe nummer één in de salarishiërarchie.

En wellicht nog voor een poos. Het contract van Lewis Hamilton loopt tot 2023, en de kans is klein dat hij daarna opslag krijgt, bovenop zijn 30 miljoen van vandaag. Als hij trouwens al kan blijven bij Mercedes. De zevenvoudige wereldkampioen nadert stilaan de kaap van de veertig, en Mercedes stoomt vanaf dit seizoen al de jonge en zeer getalenteerde Engelsman George Russell klaar om het over te nemen. Voor Verstappen reikt het toekomstperspectief veel verder. Het vorige contract van Max liep tot 2023, maar de nieuwe verbintenis verlengt die termijn met nog eens vijf jaar. Red Bull liet voor de start van de onderhandelingen al tussen de regels lezen dat het Verstappen graag tot zijn dertigste achter het stuur wilde houden. Max is vandaag 25 jaar.

Petjes, helmpjes...

Is Verstappen vanaf dit seizoen de bestbetaalde coureur, dan ziet het er tegelijk naar uit dat hij ook de F1-coureur wordt die het grootste fortuin ooit bij elkaar zal koersen. Naast salaris en eventuele boni rakelen de topcoureurs ook behoorlijk wat binnen met persoonlijke sponsoring. Snel geschat en gerekend haalt Max Verstappen per seizoen wellicht 4,5 à 5 miljoen euro binnen met grote sponsors als Carnext en Jumbo. Daar komt in het geval van Verstappen nog eens merchandising bij, een activiteit die de Verstappen-clan bijzonder goed heeft uitgebouwd tot een zeer lucratieve business. Cijfers zijn niet meteen bekend, maar de petjes, miniatuurhelmpjes en jaarboeken verkopen als warme broodjes. Ruw geschat dikt dat het jaarinkomen van Verstappen aan naar een bedrag dat ruim voorbij de 50 miljoen euro reikt, dankzij het nieuwe contract. Als hij dat inderdaad kan aanhouden tot zijn dertigste, of later...

Het aangepaste contract , en vooral de cijfertjes die er volgens welingelichte bronnen op staan, onderstrepen het meer dan ooit: Red Bull gaat vol voor Verstappen. De Belgische Nederlander is immers de eerste coureur in de geschiedenis van het team die echt op het niveau van een absolute wereldster wordt betaald. Zelfs Sebastian Vettel, die vanaf 2010 vier keer op rij wereldkampioen werd met Red Bull, verdiende er nooit meer dan 15 miljoen per jaar, all in. Omdat dat het beleid van het huis was, uitgestippeld door eigenaar-miljardair Dietrich Mateschitz.

Dat was trouwens een van de redenen waarom Vettel eind 2014 verkaste naar Ferrari: hij kon er zijn inkomen verdubbelen. Het duurde tot 2017 vooraleer Red Bull die salarispolitiek bijstuurde: vooral Mercedes, maar ook Ferrari trokken zo hard aan de mouw van Verstappen dat Red Bull besliste om dan toch eens diep te gaan om zijn goudhaantje te houden. Verstappen zou toen geklommen zijn naar een vast jaarloon van 22,5 miljoen euro. Daar kwam dit jaar dus nog een flinke schep bovenop.

Max Verstappen (25)

• Salaris bij Red Bull: 48 miljoen euro

• Persoonlijke sponsoring: 4,5 miljoen euro (Carnext, Jumbo, Ziggo, G-Star etc…)

• Merchandising: onbekend, maar substantieel

• Instagramwaarde: 14.000 euro per post

• Totaal vermogen vorig jaar geschat op 65 miljoen euro

Lewis Hamilton (37)

• Salaris bij Mercedes: 30 miljoen euro

• Persoonlijke sponsoring: 10 miljoen euro (Tommy Hilfiger, IWC, Puma, Bose, Agusta, Monster Energy, etc…)

• Merchandising: onbestaande

• Instagramwaarde: 57.000 euro per post

• Totaal vermogen vorig jaar geschat op 270 miljoen euro

