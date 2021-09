Jos Verstappen tijdens race van zoon Max overgebracht naar ziekenhuis: “Hij heeft hem online zien winnen”

“Jos had al een paar dagen last van zijn darmen. Hij heeft tot halverwege de race gekeken, maar kon toen niet meer recht lopen”, aldus Vermeulen. Omdat de 49-jarige Limburger weer naar het buitenland moest, besloot hij tijdens de race om zich in een Nederlands ziekenhuis te laten onderzoeken. “Allemaal uit voorzorg”, aldus Vermeulen. “Hij kon daarna weer huiswaarts. Het gaat allemaal prima met Jos.”

Vermeulen gaat deze week met Max Verstappen mee naar Monza voor de Grand Prix van Italië. Het is de bedoeling dat Jos Verstappen zijn zoon daarna weer begeleidt in Sotsji bij de Grand Prix van Rusland, aan het einde van deze maand. “Alles goed met mij. Onkruid vergaat niet”, schreef vader Verstappen maandagochtend op Twitter.

Max Verstappen nam met winst van de Dutch GP de leiding in het WK-klassement weer over van de Britse titelverdediger Lewis Hamilton.

Zaterdag raakte bekend dat de Finse coureur besmet is met het coronavirus. De 41-jarige Räikkönen, bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1, miste daardoor de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. “We baalden daar ontzettend van, want het is Kimi’s laatste jaar en hij is fan van Zandvoort”, zei circuitdirecteur Robert van Overdijk zondag. Een week eerder bij de Grote Prijs van België leverden 6449 uitgevoerde tests onder coureurs, teamleden en personeel van de Formule 1 vijftien positieve uitslagen op. Bij de grands prix daarvoor lag dat aantal steeds wat lager.