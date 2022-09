Is het godenkind gevallen? Mick Schumacher staat voor spannende weken nu de band met Ferrari doorgeknipt lijkt

Nadat zatte Nederlan­ders Oostenrijk­se vrouwen lastigvie­len: Francor­champs zet zich schrap voor "F1-hooligans”

In Spielberg, eerder dit seizoen, zat het er bovenarms op. Zatte Nederlanders die Oostenrijkse vrouwen lastigvielen. “Hooligans in F1,” kopten de kranten. En zie, ook hier in Francorchamps wordt het oranje leger verwacht - zowat de helft van fans komt uit Nederland. “We zetten politie te paard in, dat maakt altijd wat meer indruk”, klinkt het bij de organisatie. Maar ook onze F1-watcher Jo Bossuyt heeft zo een idee hoe je de meest losbandige noorderburen best in het gareel houdt.

26 augustus