Is de comeback in gevaar? Fernando Alonso door auto aangereden tijdens fietstochtje

Formule 1De Spaanse Formule 1-piloot Fernando Alonso (39) is in Zwitserland aangereden tijdens het fietsen. Dat schrijft de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Bij eerste onderzoeken zouden meerdere mogelijke breuken zijn vastgesteld.

Is de comeback van Fernando Alonso in de Formule 1 in gevaar? Het zou zomaar kunnen, want de Spanjaard is in de buurt van de Zwitserse stad Lugano aangereden door een auto terwijl hij met de fiets aan het trainen was. Hij bereidde zich voor op het nieuwe Formule 1-seizoen. Alonso werd meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis overgebracht. De eerste röntgenonderzoeken hebben meerdere mogelijke breuken aangetoond.

Alonso is tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1. In 2005 en 2006 veroverde hij de titel met Renault. Nu stond hij op het punt om zijn comeback te maken bij het Alpine Renault Team, waar hij ploegmaat wordt van de Fransman Esteban Ocon. Na het seizoen 2018 verdween Alonso even van de grid. Hij had er toen twee jaar bij McLaren opzitten, aan de zijde van Stoffel Vandoorne. Ondertussen was hij in andere racecategorieën actief. Zo nam hij deel aan de Dakarrally en reed hij de 24u van Le Mans.

In zijn carrière boekte Alonso 32 overwinningen in 312 gereden GP’s. De eerste GP van het seizoen 2021 staat gepland op 28 maart in Bahrein.

