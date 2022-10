INTERVIEW. Max Verstappen, matuurder dan ooit, pakt tweede wereldtitel: “Je zou vergeten dat ik in de eerste plaats F1-coureur ben”

Formule 1Amper 24 is hij. En al voor de tweede keer wereldkampioen. Vooraf leek hij in Suzuka de enige die daar niet van wakkerlag. Ja, “het zou mooi zijn.” En neen, hij was niet zinnens te zitten rekenen achter stuur, want “ook als derde volstaat, wil ik altijd winnen.” Max Verstappen, daags voor zijn nieuwe wereldtitel, over loyauteit en Francorchamps, en hoe hoopgevend de sneer van Hamilton is voor de jeugd.