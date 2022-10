INTERVIEW. Max Verstappen, matuurder dan ooit, kan zondag tweede wereldtitel pakken: “Je zou vergeten dat ik in de eerste plaats F1-coureur ben”

Formule 1 Jos Verstappen breekt lans voor Spa-Francor­champs: “Altijd heel speciaal voor de coureurs”

Jos Verstappen heeft een nieuwe hobby. In Ieper, waar het wereldkampioenschap dit weekend neerstreek, reed hij al zijn vijfde rally. Natuurlijk had hij het ook over zijn zoon Max, toen HLN hem even een recorder onder de neus kon duwen. Met de glimlach: “Neen, Max is hier niet, maar ik zal er volgend weekend wel bij zijn in Francorchamps. En ja, je hebt gelijk: het ziet er goed uit voor Max, in de strijd voor de titel. Anderzijds mag je niet vergeten dat er nog negen GP’s zijn. Er kan nog veel gebeuren.”

22 augustus