Internationale media gaan los op confrontatie Verstappen vs Hamilton: “Messen zitten tussen de tanden nu”

Formule 1Na de opzienbarende Grand Prix van Groot-Brittannië komen ook de internationale media opinies, reacties en analyses tekort om de crash én clash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen te duiden. Wie was fout? Wat betekent dit voor het Formule 1-seizoen? De buitenlandse kranten raken er in elk geval niet over uitgepraat.

De Spaanse sportkrant Marca verwoordde de klap op Silverstone - en vooral ook de drie kilometer die eraan vooraf gingen - misschien wel het treffendst. “Het was een kwestie van dagen, een kwestie van een paar grand prix’ misschien, maar je wist dat wat er Engeland gebeurde, ging gebeuren: de confrontatie.”

“Tot nu toe leken alle races op elkaar, nauwelijks verheffend: ze leken eigenlijk allemaal op elkaar. Tot de Grand Prix van Groot-Brittannië", schreef Marca. “Wat er vanaf de start gebeurde waren de drie mooiste kilometers van dit jaar: de iets betere start voor Hamilton, de pure strijd, fantastische lijnen, Verstappen die de aanvallen counterde. De twee beste coureurs vergden het uiterste van elkaar. Totdat Hamilton in de slipstream van Red Bull terechtkwam, een schijnbeweging maakte aan de buitenkant en vervolgens de binnenkant koos. Verstappen zag het - waarschijnlijk - niet, waarna de wielen elkaar raakten en Max zijn bolide met 300 kilometer per uur in de bandenstapel ‘parkeerde’.”

De polemiek tussen Verstappen en Hamilton is tot een een kookpunt gekomen, schreef Gazzetta dello Sport. Normaliter slaat voetbal de klok op de roze pagina's, maar na de ontwikkelingen op Silverstone van gisteren - en de tweede plaats voor Ferrari-kopman Charles Leclerc - reserveert de Italiaanse sportkrant veel ruimte voor Formule 1. Zelfs de Tour de France verbleekt erbij.

De Gazzetta maakte na de klapper in Engeland tussen Hamilton en Verstappen een vergelijking met de beruchte confrontatie tussen Ayrton Senna en Alain Prost op Suzuka in 1990, die elkaar in de eerste Japanse bocht van de baan reden. “Het had er veel weg van.”

Senna werd daardoor wereldkampioen, maar het vingerwijzen wie de schuld had aan de crash gingen nog tijden door. “Na de zege van Hamilton staat het huidige Formule 1-seizoen nu echt onder hoogspanning. Voor de 150.000 uitzinnige fans op Silverstone beleefde de F1 een epische pagina uit zijn rijke geschiedenis, die absoluut gevolgen heeft voor de uitkomst van dit zeer onzekere én prachtige seizoen.” De BBC stelde dat het incident “een bepalend onderdeel uit de geschiedenis van de Formule 1 zal worden". “De gevolgen van dit alles zullen nog lang voelbaar zijn", luidt de conclusie van de Britse omroep.

'Mega-Zoff’ (mega-heibel) klopt Bild na de botsing - letterlijk en figuurlijk - tussen Verstappen en Hamilton, die elkaar niet alleen toucheerden, maar ook tot ver na de klapper verbaal de confrontatie zochten. “Na het spektakelstuk op Silverstone zitten de messen tussen de tanden. Het is even afwachten wanneer die er tussenuit komen.”

De meeste Britse kranten - vooral de tabloids - zoomen in op de verbale kanonnade die beide kemphanen en hun renstallen loslieten na de aanvaring. The Guardian neemt bijvoorbeeld geen stelling in wie er fout zat, maar kiest voor een beschrijving van het moment en het uitgebreide moddergooien. “Bij Red Bull kwam het stoom uit de oren, nadat Hamilton Silverstone in vuur en vlam heeft gezet.”

Toen de rookdampen enigszins waren opgetrokken maakte de Daily Mail vooral een lange neus naar Bernie Ecclestone, die vlak voor de Grand Prix openlijk zijn twijfels had uitgesproken of Hamilton nog wel strijdlust aan de dag kon leggen. “Hamilton is nog steeds een fighter zo bleek na een dramatische dag op een volgepakt en patriottisch Silverstone. Hij won voor de achtste keer op zijn circuit na een briljante comeback”, aldus de Mail, die ook uitgebreid berichtte over de racistische reacties die Hamilton na het incident op social media voor zijn kiezen kreeg.

De Mirror vond dat Hamilton na zijn zege in de Grand Prix een duidelijke boodschap had voor Verstappen. “De wereldkampioen liet de Nederlander duidelijk blijken dat het WK nog niet is beslist. Hamilton geeft nooit op, zo bleek ook zondag maar weer. Zeker na een fantastische eerste ronde, waarin de twee kemphanen wiel aan wiel gingen en op hoge snelheid botsten in de ‘Copse Corner’. Hamilton kreeg straf, maar kon een lange inhaalrace toch verzilveren.”

