Incident Verstappen-Hamilton zindert na: dit is hoe hun concurrenten ernaar keken

Formule 1De crash van vorige zondag in Silverstone, toen Max Verstappen er na contact met Lewis Hamilton beenhard afging, blijft nazinderen. Over de verantwoordelijkheid voor de aanrijding blijven de meningen verdeeld. Maar hoe denken de andere coureurs erover?

Vooral bij Red Bull ging de volumeknop hoog, vorige zondag in Silverstone. Sportieve baas Helmut Marko schreeuwde zelfs dat Lewis Hamilton minstens een schorsing moest krijgen voor de aanrijding met Max Verstappen, in de snelle Copse-bocht. Bij Mercedes klonk het genuanceerder, “gedeelde verantwoordelijkheid,” zei teambaas Toto Wolff. De wedstrijdcommissarissen, een delegatie die voor iedere grand prix anders is en hoofdzakelijk bestaat uit leden van een nationale autosportfederatie, vonden dat er geen twijfel mogelijk was: de fout lag bij Hamilton, die tien seconden straftijd kreeg. Maar twee dagen later, nadat iedereen ruim tijd gehad heeft om de beelden te bekijken, herbekijken en analyseren, is duidelijk dat die mening niet wordt gedeeld door de andere coureurs, die wel weten hoe het voelt om tegen 300 per uur op een snelle bocht af te gaan, zo met twee naast elkaar. Hebben sommigen de neiging om iets meer verantwoordelijkheid op Hamilton te pinnen, dan is de algemene consensus dat het om een “koersfeit” ging en dat er dus gedeelde verantwoordelijkheid was.

Quote Lewis schatte de situatie misschien een beetje verkeerd in. Anderzijds is het in Copse zeer moeilijk om langs de binnenkant voorbij te gaan, het is een heel strakke hoek. Maar dat is racen. Meer wil ik er niet over zeggen. Lando Norris, piloot bij McLaren

“Ik vind het zeer moeilijk om één van de twee als schuldige aan te wijzen,” zegt Ferrari-coureur Charles Leclerc. “Ik reed achter hen aan en zag natuurlijk wel dat het hard gespeeld werd. Enerzijds dook Lewis in het gat en hield hij zich misschien niet voldoende langs de rechterkant, anderzijds stuurde Max heel agressief in. Met andere woorden: koersfeit, ja.”

Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, was nog filosofischer. Samenvatting van wat hij zei: “Dat soort dingen gebeurt in een autokoers. Vooral als je met z’n twee op het bot gaat duelleren.”

McLaren-coureur Lando Norris, op goede voet met zowel Hamilton als Verstappen, wil ook geen verantwoordelijke aanduiden: “Lewis schatte de situatie misschien een beetje verkeerd in. Anderzijds is het in Copse zeer moeilijk om langs de binnenkant voorbij te gaan, het is een heel strakke hoek. Maar dat is racen. Meer wil ik er niet over zeggen.”

Quote In die situatie, twee coureurs die strijden om de wereldti­tel, in zo een snelle bocht: het is zo moeilijk oordelen dat ik eigenlijk geen mening heb… Carloz Sainz, piloot bij Ferrari

Daniel Ricciardo van McLaren vond dat Hamilton wat te enthousiast in de bocht ging, “temeer omdat de auto’s in die situatie, naast elkaar, heel wat neerwaartse druk verliezen en dus een beetje kunnen gaan schuiven.” “Natuurlijk heb ik het ondertussen bekeken en opnieuw bekeken,” zegt Carlos Sainz van Ferrari. “In die situatie, twee coureurs die strijden om de wereldtitel, in zo een snelle bocht: het is zo moeilijk oordelen dat ik eigenlijk geen mening heb….”

Een mening die Fernando Alonso, ooit water en vuur met Hamilton, wel heeft: “Hamilton kon niet zomaar verdwijnen toen Verstappen scherp instuurde. Op de beelden zie je duidelijk dat de auto van Hamilton al naast die van Max zit, als ze de bocht naderen (dat zegt Alonso omdat het reglement dan stelt dat je je lijn mag vasthouden, red.). Je kan dus niet verwachten dat Hamilton zomaar even verdwijnt. Mijn oordeel? Het was gewoon een ongelukkig moment zoals je die vaak hebt in een grand prix, maar er gebeurde helemaal niets opzettelijks, en je kan volgens mij ook niet zeggen dat één van de twee iets verkeerd deed.”