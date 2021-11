“In voetbal was dit een giga-schandaal”: Formule 1 nu bol van de intriges na farçe met ‘inhaalmanoeuvre’ en flexibele achtervleugel in Qatar





Formule 1Wie wordt wereldkampioen in de Formule 1: Max Verstappen, of toch Lewis Hamilton? Nog twee grand prixs en we kennen het antwoord. Maar hoe dichter bij de ontknoping, hoe meer intriges er opduiken. Zo zag onze F1-watcher hoe Red Bull met behulp van Alpha Tauri gisteren ongegeneerd de wedstrijd vervalste, terwijl Red Bull concurrent Mercedes er dan weer van beticht het onreglementaire DAS-systeem te gebruiken...