“In voetbal was dit een giga-schandaal”: Formule 1 bol van intriges na farçe met ‘inhaalmanoeuvre’ en flexibele achtervleugel in Qatar

Formule 1 Spektakel in Sotsji door regen: Norris gokt en verliest, Hamilton pakt in slot 100ste zege uit F1-carrière - Verstappen tweede na straffe inhaalrace

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de GP van Rusland gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen ging in een spectaculair einde op en over polepakker Lando Norris. Zeven ronden van de finish begon het plots te regenen in Sotsji. Norris ging met Hamilton in zijn zog niét naar binnen voor regenbanden, Hamilton deed dat wel. Een moedige maar onmogelijke poging van de jonge Brit - de regen werd enkel feller. Norris ging van de baan, waardoor de veel snellere Hamilton er nog op en over ging. Max Verstappen werd na een inhaalrace tweede, Carlos Sainz mag mee op het podium. Zege nummer 100 ook voor Hamilton, die over Verstappen wipt in het WK-klassement.

26 september