In deze vier scenario’s wordt Max Verstappen straks wereldkampioen

Verstappen komt in Jeddah aan de start met een voorsprong van 8 punten in het klassement. Dat impliceert dat hij vanavond mathematische zekerheid kan hebben over de wereldtitel als hij Saudi-Arabië verlaat met een voorsprong van 26 punten op zijn grote rivaal Lewis Hamilton. Op die manier zou Hamilton in die laatste race van het seizoen, in Abu Dhabi, hooguit op gelijke hoogte kunnen komen: een overwinning brengt 25 punten op, en de snelste rondetijd in de koers is goed voor 1 punt op voorwaarde dat je in de top tien finisht. Samen is dat, inderdaad, 26 punten en dus een gelijke stand. Alleen: hebben de heren aan het einde van de rit, na Abu Dhabi, evenveel punten, dan gaat de titel naar Verstappen wegens meer overwinningen (nu staat het 9-7 in het voordeel van de Belgische Nederlander).