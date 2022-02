In deze nieuwe Red Bull met grotere banden en andere vleugels wil Verstappen naar tweede wereldtitel vlammen: “Erg benieuwd hoe alles aanvoelt”

Formule 1Red Bull Racing - of beter gezegd Oracle Red Bull Racing - presenteerde zopas de nieuwe bolide van Max Verstappen. In de RB18 wil de Nederlander vanaf 20 maart naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 rijden. Door de nieuwe regels in een gloednieuwe wagen. Grote banden, een nieuwe vloer, andere vleugels. Verstappen: “Ik ben weer volledig opgeladen, maar veel is nog onbekend.”

Via een filmpje op sociale media werd de RB18 gepresenteerd. In de RB16B kroonde Verstappen zich vorig jaar na een ongemeen spannend einde voor het eerst tot wereldkampioen. Eerder werd al bekend dat Red Bull, met Sergio Pérez als tweede rijder, de naam RB17 zou overslaan.

Het technische reglement is ingrijpend veranderd, vooral op het gebied van aerodynamica. Uitgangspunt is natuurlijk dat de sport meer spanning wil zien, meer strijd op het asfalt, meer inhalen, minder voorspelbare races. Daarom is het hele concept van de auto’s onder handen genomen. Zo vallen de grotere banden bij de Red Bull meteen op. Die gingen van 13 naar 18 inch. Maar ook de vloer, de vleugels, de nieuwe Pirelli-banden, en ga maar verder. Héél veel is aangepakt. Minder ingewikkeld oogt de RB18 op het eerste gezicht, zo ontbreken de extreem doordachte bargeboards en zijn de voor- en achtervleugels opnieuw geprofileerd. Uiteraard werd niet ingezoomd op elk detail. Het is niet de bedoeling dat de concurrentie nú al ideeën opdoet voor hun wagens.

Quote Het grootste verschil? De banden zijn breder, dat merk je wel echt. Max Verstappen

“Elk component is gloednieuw”, zegt teambaas Christian Horner. “Met een nieuwe set aan regels komt het aan op continue ontwikkeling. Dat wordt belangrijk. Ons doel is natuurlijk om opnieuw die wereldtitel te pakken.”

“Ik ben erg benieuwd hoe alles aanvoelt”, vertelt Verstappen. Hij rijdt volgend seizoen met het nummer 1 rond. Lewis Hamilton koos er nooit voor als kampioen, maar Verstappen besloot meteen in zijn eerste seizoen als kampioen van de mogelijkheid gebruik te maken om zijn vaste racenummer 33 in te wisselen. “Ik ben volledig opgeladen. Veel is nog onbekend over de auto. Je moet jezelf zo goed mogelijk fysiek voorbereiden, maar over de auto weet je nog weinig. Het grootste verschil? De banden zijn breder, dat merk je wel echt. En het zicht vanuit de cockpit is iets anders vanwege die grotere wielen en banden, de grip is wat minder.”

Het team kondigde ook een nieuwe partner aan: het softwarebedrijf Oracle. Het team zal in 2022 daardoor door het leven gaan als Oracle Red Bull Racing.

Titelrivaal Mercedes presenteert haar wagen op 18 februari. Ferrari is een dag eerder aan de beurt. De nieuwe Formule 1-wagens zien we voor het eerst aan het werk tijdens de testdagen in Barcelona (23-25 februari) en in Bahrein (10-12 maart). De openingsrace van het nieuwe seizoen is op 20 maart in datzelfde Bahrein.

Op deze data presenteren de teams hun auto voor 2022:

• 10 februari: Aston Martin

• 11 februari: McLaren

• 14 februari: Alpha Tauri

• 17 februari: Ferrari

• 18 februari: Mercedes

• 21 februari: Alpine

• 27 februari: Alfa Romeo

Haas onthulde zijn nieuwe wagen reeds op 4 februari.

