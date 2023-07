“In autosport is die vroegrijpheid helemaal geen uitzondering meer”: onze F1-watcher over overlijden van Van ‘t Hoff

Gouden Formule 1 Houdt de hegemonie van Red Bull ook in Europa stand? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op fantasti­sche prijzen dankzij HLN

Komend weekend strijkt het Formule 1-circus neer in Europa. De GP van Emilia-Romagna werd afgelast door het noodweer, maar de GP van Monaco en de GP van Spanje volgen elkaar in sneltempo op. Is Red Bull ook in onze contreien oppermachtig of krijgen we toch wat spanning? Speel mee met de Gouden Formule 1 en bewijs dat jij de grootste Formule 1-kenner bent.