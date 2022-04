“Ik stoppen? Wat een onzin”: onze Formule 1-watcher beschouwt de zorgen van Lewis Hamilton na de vernedering van Imola

Formule 1 Onze F1-wat­cher ziet Charles Leclerc mentaal een ferme tik krijgen: “Vooral omdat hij in het slot van de koers behoorlijk klungelig in de fout ging”

Dominant. Anders kan je de prestatie van Max Verstappen in de vierde grand prix van het seizoen niet noemen. Charles Leclerc blijft wel leider, maar kreeg een ferme tik. In punten maar ook mentaal. En onze Formule 1-watcher merkte in Imola nog iets op. Ferrari maakte misschien wel de beste auto om aan het seizoen te beginnen, maar de marge om die kloof dicht te fietsen, is dit seizoen groter. “En in die oefening zijn twee teams onklopbaar: Red Bull en Mercedes.”

25 april