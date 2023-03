“Ik mis hem iedere dag en ben niet alleen”: waarom het gissen blijft naar de toestand van Michael Schumacher, welke rol speelt zijn ‘levenstestament’?

Formule 1 “Dit laat zien wie hij écht is”: hommeles bij Red Bull, waar Pérez woedend is over vreemde actie van ploegmaat Verstappen

Max Verstappen heeft in de slotfase van de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië bevelen van zijn team genegeerd. Red Bull Racing had graag gezien dat de wereldkampioen zijn zesde plaats had afgestaan aan teamgenoot Sergio Pérez, die nog volop strijdt om de tweede plek in het kampioenschap. Maar dat gebeurde niet. “Dit toont wie hij écht is”, aldus een woedende Pérez over de vreemde actie van de Nederlander.