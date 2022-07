“Ik hing ondersteboven en voelde iets lekken. Ik wist niet of het bloed of olie was”: Zhou komt terug op crash en zegt dat hij amper één vrije dag had

Formule 1De heftige crash van Zhou Guanyu is vijf dagen na de GP van Groot-Brittannië nog steeds gespreksonderwerp in de Formule 1. De Chinees zelf lijkt er nog het minst van onder de indruk. “Nee, ik werd er niet misselijk van om de beelden te zien.”

Hij loopt door de paddock zoals hij altijd doet. Onopvallend, weinig mensen om hem heen. Zhou Guanyu, de Chinese rijder van het Zwitserse Alfa Romeo-team, staat niet vaak in de belangstelling. En dat lijkt hij zo te willen houden. Maar zijn persmoment trekt in Oostenrijk meer belangstelling dan ooit. Als hij de tijd neemt om te vertellen over wat hem afgelopen zondag is overkomen, hangt er flink wat volk aan zijn lippen.

Tijdens de GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone crashte hij heftig. Schokkend waren de beelden van hem, weerloos in zijn auto, die ondersteboven met een noodgang door het grint schoof. Het moet een beangstigend moment voor hem zijn geweest. Maar Zhou praat er vrij rationeel over. “Toen de auto op z’n kop terechtkwam, probeerde ik eerst mijn hand van het stuur te halen, omdat ik bang was dat ik mijn pols zou breken”, reconstrueert hij nuchter.

Bekijk hieronder de beelden van de crash van Zhou Guanyu:

“Daarna wachtte ik op een harde klap. Terwijl ik met mijn auto over de grond rolde, wist ik dat er een enorme dreun zou komen. Dus ik probeerde mezelf in een zo veilig mogelijke positie te manoeuvreren om het op te vangen. Ik probeerde ervoor te zorgen dat ik niet rond zou vliegen. Toen de auto stopte, wist ik niet waar ik was. Ik hing ondersteboven en voelde iets lekken. Ik wist niet of het bloed uit mijn lichaam was of olie uit de auto, dus zette ik de motor uit, want die draaide nog.”

Quote Ik heb niet om mentale hulp gevraagd en ik heb de crash op zondag al meteen teruggeke­ken. Nee, ik werd niet misselijk van de beelden. Zhou Guanyu

Het is wonderbaarlijk hoe droog de Chinees over de situatie praat. Zijn crash heeft duidelijk meer impact gehad op de buitenwereld dan op hemzelf. “Ik ben blij dat er dit weekend meteen weer een race is”’, zegt hij. “Ik zou het vreselijk hebben gevonden als er zo kort na zo'n gebeurtenis een zomerstop zou zijn, bijvoorbeeld. Ik heb niet om mentale hulp gevraagd en ik heb de crash op zondag al meteen teruggekeken. Nee, ik werd er niet misselijk van om de beelden te zien.”

Het zegt veel over hoe relatief veilig de Formule 1 tegenwoordig is. De ‘halo’, een titanium beugel over de cockpit, doet zijn beschermende werk sinds 2018 uitstekend. Zelfs tijdens een crash waarbij iedereen het ergste vreest, zoals Zhou in Engeland overkwam. Want de Chinees zelf lijkt van iedereen nog het meest koelbloedig onder de situatie.

Volledig scherm De crash van Zhou Guanyu op Silverstone. © REUTERS

Zo werd ook Mercedes-coureur George Russell uitgebreid ondervraagd over het incident. De 24-jarige Brit was naast Zhou de belangrijkste betrokkene bij de crash. Hij sprintte van schrik zijn Mercedes uit om te kijken hoe het met de Alfa Romeo-coureur ging. “Het was een gruwelijk om te zien hoe hij daar vast zat”, blikt Russell in Oostenrijk terug.

Zhou hing ondersteboven in zijn auto, die tussen het hek en de bandenstapel was beland. “Hij was niet in staat om zelf uit de auto te komen”, aldus zijn collega. “Maar toen ik dichtbij was, zag ik dat hij kon bewegen. Als coureur weet je hoe claustrofobisch het kan zijn om in zijn situatie terecht te komen. Ik heb zelf ook een keer op mijn kop vast in een auto gezeten. Dat is heel beangstigend.”

Volledig scherm George Russell sprint richting Zhou om te kijken hoe het ga © AFP

Hoewel het incident vijf dagen later nog steeds één van de belangrijkste gespreksonderwerpen in het Formule 1-wereldje is, lijkt het Zhou dus niet te hebben veranderd. “Ik heb één dag vrij genomen en daarna wat fysieke checks gehad”, somt hij op. “Ik heb me nooit zorgen gemaakt.” En dus beweegt hij zich na zijn heftige crash alweer door de paddock zoals hij al het hele seizoen doet. Onopvallend, wachtend tot de rust rondom hem weer volledig is teruggekeerd.

Volledig scherm Zhou is blij dat hij weer kan racen in Oostenrijk. © REUTERS