Ian Roberts, een van de helden die Grosjean uit vlammenzee sleurde: “Zijn vizier was helemaal gesmolten”

Formule 1Romain Grosjean kwam gisteren als bij wonder levend uit zijn brandende bolide na een vreselijk ongeval tijdens de GP Formule 1 van Bahrain. Met dank aan een hele goeie engelbewaarder, maar ook dankzij Ian Roberts. De wedstrijddokter was één van diegene die de Fransman mee uit de vlammenzee kon sleuren. Roberts doet zijn verhaal, maar laat ons wel wezen: ‘t Is een mirakel dat vragen oproept.

De Formule 1-Grand Prix van Bahrein werd gisteren opgeschrikt door een horrorcrash. Romain Grosjean vloog vlak na de start, na contact met de wagen van Daniil Kvyat, met zijn Haas van de baan. De 34-jarige Fransman belandde frontaal tegen de boarding. Zijn bolide scheurde in twee, vloog in brand en er was ook een explosie zichtbaar. De race werd stilgelegd, zodat de stewards zich van z’n situatie konden vergewissen. De beelden van het hallucinante accident kunt u helemaal onderaan dit artikel nog een keertje herbekijken.

Quote In de eerste ronde volgden we de coureurs zoals normaal, waarna we opeens een enorme vlam zagen ontstaan. Toen we arriveer­den, troffen we een hele vreemde scène aan: een halve auto wees in de verkeerde richting, en de andere helft zat achter de vangrail Ian Roberts

Dat Grosjean nog leeft, heeft hij voor een groot stuk te danken aan Ian Roberts. De Britse FIA-dokter en medisch gedelegeerde op het circuit was samen met Alan van der Merwe, de Zuid-Afrikaanse bestuurder van de medical car, als eerste bij de gigantische vuurbal waarin Grosjean op dat moment nog steeds zat. “In de eerste ronde volgden we de coureurs zoals normaal, waarna we opeens een enorme vlam zagen ontstaan. Toen we arriveerden, troffen we een hele vreemde scène aan: een halve auto wees in de verkeerde richting, en de andere helft zat achter de vangrail. Het leek wel een oven", zo beschreef Roberts de feiten achteraf. “Het wrak stond in lichterlaaie, maar je zag wel nog hoe Romain zich probeerde te bevrijden. Beetje bij beetje klom hij uit het wrak.”

Volledig scherm © Photo News

Roberts en Van der Merwe worden dan ook bekeken als de grote helden van de reddingsoperatie, maar er was ook een fire marshall die erg doortastend optrad. “Die kwam razendsnel ter plaatse met een brandblusser. Hij slaagde erin om de vlammen net genoeg terug te dringen zodat we Romain, net op het moment dat die uit zijn bolide was geklauterd, over de vangrail konden trekken. Maar de marge was heel klein, want ondanks het werk van de fire marshall kwamen de vlammen al snel terug opzetten.”

Gesmolten vizier

Roberts, die dezelfde vuurvaste overall droeg dan de F1-rijders, bleef ongedeerd. “Al heeft het vuur wel voor een mooi huidskleurtje gezorgd”, kon hij er achteraf nog om lachen. “Het was gewoon zaak om na de crash snel te checken of Romain geen levensbedreigende blessures had opgelopen. Hij bibberde en zijn vizier was helemaal mat en gesmolten. Ik moest hem van zijn helm ontdoen om te controleren of alles wel goed was. Hij had wel wat pijn aan zijn voet en aan zijn handen, maar de schade viel mee zodat we hem richting hulpdiensten konden begeleiden”, besluit Roberts.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP