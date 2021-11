Hoogspanning houdt aan: Red Bull broedt op klacht nu Hamilton plots ongenaakbaar lijkt

Formule 1Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn aan elkaar gewaagd. Maar het scoreverloop van het seizoen illustreert vooral dat de uitkomst onvoorspelbaar is. En maakt ook duidelijk waarom Red Bull misschien op een klacht tegen Mercedes broedt. Want plots is de bolide van Hamilton ongenaakbaar - ze kijken opnieuw naar die achtervleugel. Verstappen: “Het verschil in snelheid is groot. Ik verwacht geen wonderen.” Hamilton hield het na de kwalificaties op “hard werken loont”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veertien punten. Dat is het verschil tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, in het klassement. En zo blijft het ook, want de wedstrijdcommissarissen beslisten dat ze niet op het verzoek van Mercedes kunnen ingaan om het (kleine) incident tussen Verstappen en Hamilton tijdens de Braziliaanse grand prix opnieuw te bekijken - en Max dus alsnog te straffen.

De reactie van Hamilton en Verstappen na Brazilië:

Met nog drie koersen te gaan, straks in Qatar en daarna nog in Saudi-Arabië en Abu Dhabi, kan het dus nog alle kanten uit. Dat bevestigt ook het scoreverloop van het kampioenschap: in het begin van het seizoen leek Hamilton lichtjes in het voordeel. Naar halverwege seizoen toe trok Verstappen het laken naar zich toe. Na de Oostenrijkse grand prix had de Belgische Nederlander zelfs 32 punten voorsprong in het klassement, grootste puntenverschil dat we tot nu toe optekenden. Het hadden er zelfs meer kunnen zijn, aangezien Verstappen in Azerbeidzjan een haast zekere overwinning verloor door een klapband. En 32 punten is vooral meer dan dubbel zoveel als de maximale voorsprong die Hamilton dit seizoen had: 14 punten na Barcelona, vierde race van het seizoen. Ga je kijken naar het aantal keer dat ze het klassement aanvoerden, dan is Verstappen de duidelijke winnaar: 12 keer vloog hij op zondagavond naar huis als leider, tegenover 6 keer voor Hamilton - één keer stonden ze gelijk.

Na de zomerpauze, die inging na de grand prix van Hongarije, leek Mercedes het laken naar zich toe te trekken, vooral dan in Rusland en Turkije: Verstappen kon daar geen vuist maken. Toen topingenieur Adrian Newey na ziekte terugkeerde bij Red Bull en een hoop wijzigingen aan de auto aanbracht, kwam Verstappen weer in het voordeel. En leek zelfs op weg naar de titel, zo was de collectieve overtuiging.

Volledig scherm Max Verstappen en Lewis Hamilton. © REUTERS

Gridstraf?

Maar zie: verwachtte iedereen vorige week in Brazilië dat Max het makkelijk ging halen, aangezien Sao Paulo altijd al een Red Bull-circuit was, dan bleek Hamilton er plots ongenaakbaar. Zo ongenaakbaar dat ze dat bij Red Bull “niet normaal” vinden. En volgens de jongste uitspraken en geruchten in de paddock van Qatar met wel zeer grote aandacht naar de achtervleugel van de Mercedes kijken. Omdat ze vermoeden dat die al te zeer doorbuigt en dus een voordeel in topsnelheid levert. “Als blijkt dat die vleugel niet reglementair is, dan dienen we zeker klacht in”, viel al te horen. Gisteren etaleerde Hamilton alweer de snelheid van zijn Mercedes: in de kwalificaties was hij vier tienden sneller dan de Nederlander. “Het was heel moeilijk om ze (Hamilton en Bottas, red.) bij te houden”, vertelde Verstappen na Q3. “Het is niet ideaal. We gaan zien wat we tijdens de race kunnen doen. Maar het verschil in snelheid is groot. Ik verwacht geen wonderen.” Hamilton hield het bij “hard werken loont”.

Verstappen moet zich deze ochtend trouwens verantwoorden bij de stewards. De leider in de WK-stand heeft zaterdag mogelijk gele vlaggen genegeerd. Mogelijk wacht de Red Bull-coureur een gridstraf. De gele vlaggen waren aan het eind van Q3 zichtbaar toen Pierre Gasly te maken had met een lekke band. Gele vlaggen geven aan dat er gevaar op de racelijn is. Coureurs moeten langzamer rijden, in staat zijn te stoppen en mogen elkaar niet inhalen. Op beelden zou te zien zijn dat Verstappen zijn vaart niet heeft geminderd. “Ik heb niets gezien”, liet Verstappen na afloop optekenen.

Volledig scherm © ANP