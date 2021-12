Hoe ziet het beslissende F1-weekend eruit? Waar kan ik de strijd volgen? En wat is DRS? Alles wat u moet weten om de grote thriller naadloos te kunnen volgen

Formule 1 Lewis Hamilton maakt in Qatar statement met helm in regenboog­kleu­ren, incident met Verstappen in Brazilië krijgt geen staartje

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamiton heeft een duidelijk statement gemaakt in de discussie over de mensenrechten in Qatar, waar de coureurs dit weekeinde racen in de Formule 1. De Brit van Mercedes draagt een helm in regenboogkleuren om daarmee de gelijkheid van alle mensen te onderstrepen. Hij toonde hem in de eerste vrije training op het circuit van Losail.

19 november