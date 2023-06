Hoe de meedogenloze Fernando Alonso zijn teamgenoten sloopt: “Ik stuur hem geen kaartje met Kerstmis”

Na biecht van Ecclestone over ‘crashgate’-schan­daal onderzoekt Felipe Massa of hij F1-wereldti­tel van Hamilton uit 2008 kan aanvechten

Felipe Massa (41) overweegt stappen om alsnog de Formule 1-titel uit 2008 te claimen. Dat heeft alles te maken met recente uitspraken van Bernie Ecclestone - de vroegere grote baas van het circus. Ecclestone biechtte vorige maand op dat hij meteen na de race van Singapore 2008 al op de hoogte was van ‘crashgate’ - het grote schandaal waarbij teambaas Flavio Briatore van het toenmalige Renault zijn coureur Nelson Piquet Jr. verplichtte om tegen de muur te rijden zodat Fernando Alonso zou kunnen winnen. Had Ecclestone dan ingegrepen, werd niet Lewis Hamilton, wel Massa kampioen. “Ook de resultaten van Lance Armstrong werden geschrapt. Wat is het verschil?”