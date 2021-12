“Hij is zot”, elleboogje en crashes: de vijandschap tussen Verstappen en Hamilton in 5 momenten

Formule 1Gisteren zat het er weer bovenarms op, tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Minstens drie keer raakten ze elkaar of duwde de ene de andere opzij, in de grand prix van Saudi-Arabië. En het was niet de eerste keer. Tijd voor een selectie uit hun meest intieme momenten van het seizoen: de vijf opvallendste contacten – van welke aard ook – tussen de twee titelkandidaten.

Poll Wie wordt wereldkampioen? Max Verstappen

Lewis Hamilton Wie wordt wereldkampioen? Max Verstappen (45%)

Lewis Hamilton (55%)

Imola • de elleboog

Zaterdag na de kwalificaties. Tijd voor de televisie-interviews. Hamilton loopt naar de camera, Verstappen heeft net zijn zegje gedaan. Ze kruisen elkaar. Max blijft gewoon voor zich staren en loopt door. Lewis lijkt zijn rechter elleboog heel even uit te steken en botst ermee tegen de arm van Max. De psychologische oorlog is hier begonnen.

Imola (bis) • passeren of botsen

Verstappen is derde op de grid maar flitst in de start voorbij Bottas. In de nadering van bocht 1 zet hij zijn Red Bull naast de Mercedes van Hamilton, langs de binnenkant van de bocht. Hamilton blijft er naast maar Max wijkt geen centimeter, zodat Lewis over de noordstenen hobbelt. Hier maakt Max duidelijk dat hij dit seizoen geen duimbreed zal wijken, en dat zijn motto is: voorbijgaan of botsen.

Volledig scherm © EPA

Silverstone • Max de bandenmuur in

In de voorbije grand prix’ hebben beide kemphanen al meermaals duidelijk gemaakt dat ze van plan zijn om met uitgestoken ellebogen te racen. Nog meer dan elders is het hier in Silverstone o zo belangrijk om na ronde 1 aan de leiding te rijden. Hamilton doet dan ook alles om voorbij te raken, Verstappen doet alles om dat te verhinderen. In een snelle bocht raken ze elkaar, Max dreunt in de bandenmuur. Lewis blijft op de piste en wint. Hier begint de grote animositeit tussen de heren: Verstappen pikt het niet dat Hamilton zo uitbundig viert op het podium terwijl hij in het ziekenhuis ligt.

Monza • elkaar van de baan gereden

Na zijn bandenwissel komt Verstappen weer buiten op het moment dat Hamilton net voorbijkomt. In de eerste bocht, een chicane, zet Max alles op alles om de Mercedes voorbij te steken. De auto’s raken elkaar en de Red Bull landt bovenop de Mercedes, met een band op het hoofd van Hamilton. Lewis pikt het niet dat Max uitstapt en niet eens komt checken of hij wel oké is.

Jeddah • “Hij is zot”

Ronde 37. Verstappen is daarnet buiten de pistelimiet gegaan om Hamilton voorbij te steken en krijgt van de wedstrijdleiding het bevel om zijn rivaal opnieuw voorbij te laten. Hij vertraagt net iets te uitbundig en Hamilton rijdt met zijn voorvleugel tegen de achterkant van de Red Bull. Volgens Lewis omdat Max opzettelijk remde, volgens Max omdat Lewis niet snapte wat er aan de hand was. Het stuwt de rivaliteit alweer naar een hoogtepunt. “Hij is zot”, zegt Hamilton. Op het podium gunnen ze elkaar geen blik en loopt Verstappen meteen weg als hij zijn trofee krijgt.

