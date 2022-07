“Hij heeft de afgrond gezien”: de transformatie van Mick Schumacher, in een maand van kneusje naar vastberaden en snel

Formule 1 Piquet komt met excuses na discrimine­ren­de opmerkin­gen aan adres van Hamilton: “Zou dat woord nooit gebruiken”

De Braziliaanse oud-wereldkampioen Nelson Piquet heeft in een verklaring zijn excuses aangeboden voor zijn racistische uitlatingen aan het adres van Lewis Hamilton. “Wat ik zei was ondoordacht en ik verdedig het niet, maar ik wil benadrukken dat de gebruikte term in het Braziliaans Portugees op grote schaal wordt gebruikt als de term voor ‘man’ of ‘persoon’”, valt te lezen in de verklaring van Piquet.

29 juni