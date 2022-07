“Hij heeft de afgrond gezien”: de transformatie van Mick Schumacher, in een maand geleden van kneusje naar vastberaden en snel

Formule 1 Charles Leclerc triomfeert in Oostenrijk, Max Verstappen moet vrede nemen met tweede plek - Carlos Sainz valt uit door brand in bolide

Charles Leclerc heeft de GP van Oostenrijk op zijn naam geschreven, exact drie maanden na zijn vorige overwinning in Australië. De Monegask was duidelijk de snelste in Spielberg. Zijn ploegmaat Carlos Sainz leek op weg naar de tweede plek, maar brand in zijn bolide besliste daar anders over. Max Verstappen werd tweede, Lewis Hamilton derde.

10 juli