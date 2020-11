Het zegt veel over Lewis: Bottas, allesbehalve een kneusje, slaagt er maar niet in om Hamilton écht uit te dagen

Formule 1In normale omstandigheden wint Mercedes alles - vingers in de neus. Zoals McLaren in 1988. Of Alfa Romeo in 1950. Vaak serveerde een seizoen met dominante auto een boeiend duel tussen de twee rijders. Niet zo nu. Lewis Hamilton rijdt zijn teamgenoot van het kastje naar de muur. Arme Bottas? Neen, Hamilton is zo goed.

Twaalf grand prixs zijn al gereden. Max Verstappen en Pierre Gasly wonnen er elk eentje. Met dank aan bijzondere wedstrijdomstandigheden - banden en tijdstraf voor Hamilton. Alle andere tien GP's gingen naar slokop Mercedes. Met Lewis Hamilton in een wel zeer dominante rol tegenover zijn teamgenoot Valtteri Bottas: 8-2 staat het nu in het aantal overwinningen, net voor de start van de 13de grand prix van 17 die dit jaar op de kalender staan. Het zegt veel over Hamilton, want Bottas is niet de eerste de beste. Een uitstekend F1-rijder. Snel en hard bikkelend in duels. Dolde in zijn tijd bij Williams met Felipe Massa, toen zijn teammaat. Maar zie, bij Mercedes is Bottas systematisch een maatje te klein, sinds hij er in 2017 teamgenoot werd van Hamilton.

Helemaal niet vergelijkbaar met het seizoen 1988, toen McLaren een belachelijk snelle machine had en 15 van de 16 grand prixs won. Anekdote: eigenlijk had het toen een 16 op 16 moeten zijn voor McLaren, maar in Monza mocht ene Jean-Louis Schlesser invallen voor de zieke Mansell, en slaagde hij er knullig in om leider Senna van de sokken te rijden -schlemiel. Belangrijker: Senna werd dat seizoen wereldkampioen. Met drie punten voorsprong op teamgenoot Alain Prost. Hun onderlinge zegestand dat jaar: 8-7. Of 1984, ook bij een zeer dominant McLaren (12 op 16): Niki Lauda werd wereldkampioen met... een half puntje voorsprong op teamgenoot Prost, die wel meer koersen won (7-5).

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Elkaars bloed drinken

Het onderstreept hoe goed Hamilton wel is. En bevestigt dat Nico Rosberg behoorlijk werd onderschat als toprijder. Hij is de enige die Lewis Hamilton in zijn topjaren kon kloppen, toen hij wereldkampioen werd in 2016, ook al zo'n dominant seizoen van Mercedes (19 op 21 gewonnen). Het kostte Rosberg wel al zijn mentale en emotionele energie: de dag na die wereldtitel kondigde hij zijn afscheid aan. Omdat Formule 1 "...me helemaal heeft leeggezogen", zei hij letterlijk, en bedoelde eigenlijk: de strijd met Hamilton heeft me gesloopt, dit kan ik geen tweede keer aan. Ook hier zie je hoe goed de man is die eind dit seizoen Michael Schumacher evenaart als recordhouder van het aantal wereldtitels (7).

Volledig scherm © EPA

Cijfers kunnen leerrijk zijn. Even grasduinen in het verleden en je ziet dat het vaak anders was dan seizoen 2020. Lees: heel boeiend tussen de twee rijders van het beste team. Farina en Fangio in 1950, maar ook later Piquet en Mansell in 1987. En andere voorbeelden. Het waren F1-rijders die aan elkaar gewaagd waren. Twee toppers in hetzelfde team, twee stieren in de wei: en of het soms botste - Prost en Senna konden elkaars bloed wel drinken en probeerden dat ook geregeld. Maar ook niet altijd, vaak konden de twee kanshebbers voor de titel wel samen door de deur. Alleen: vaak was het dan niet de beste die won. Neem nu Ferrari in 1979: Gilles Villeneuve was sneller, maar Jody Scheckter werd wereldkampioen. Omdat de Canadees in de grand prix van Monza een pact respecteerde, en zijn teamgenoot niet aanviel. Idem in 1978: Mario Andretti dwong in zijn contract het statuut van kopman af bij Lotus, en de snellere Ronnie Peterson respecteerde dat trouw als een hond met verlatingsangst.

Handelsmerk

Ook Michael Schumacher verpletterde systematisch zijn teamgenoten. Jos Verstappen en Johnny Herbert bij Benetton. Eddie Irvine en vooral Rubens Barrichello bij Ferrari. In het seizoen 2004 won Michael Schumacher 13 GP's, Barrichello 2, samen goed voor 15 op 18 grand prixs. Alleen was het een publiek geheim dat Barrichello alleen mocht winnen als Schumacher dat toestond. Naast zijn verheven stuurslag begreep de Duitse halfgod ook als geen ander de kunst om een volledig team naar zijn hand te zetten. Het was zijn handelsmerk, zeg maar. Ervoor zorgen dat hij de prioriteit van het team was, en die andere coureur hooguit waterdrager. Het inspireerde Fernando Alonso, die van bij zijn eerste seizoen bij Renault in 2003 tot zijn (voorlopig) laatste bij McLaren in 2018, maar ook onderweg bij Ferrari dezelfde aanpak hanteerde: het laken in het team naar zich toe trekken. Eén keertje lukte dat niet. In 2007 bij McLaren. Hij kreeg toen lik op stuk van zijn teamgenoot. Wie dat was? Lewis Hamilton.

Volledig scherm © Photo News