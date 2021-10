“Het was helemaal geen moeilijke beslissing”: Gefrustreerde Hamilton moet leidersplaats in WK-stand aan Verstappen laten, Bottas wint GP Turkije

Formule 1Max Verstappen is opnieuw WK-leider in de Formule 1. De Nederlander werd tweede in de GP van Turkije, die gewonnen werd door Valtteri Bottas. Een gefrustreerde Lewis Hamilton eindigde pas als vijfde.

Regen in Istanboel. Het natte circuit speelde z'n rol in de GP van Turkije, waarin titelconcurrenten Max Verstappen (P2) en Lewis Hamilton (P11) ver van elkaar op de startgrid plaatsnamen. Zijn leidersplek in de stand verdedigen zou een lastige klus worden voor de Brit, die amper twee punten voorsprong had op Verstappen.

Hamilton startte wel goed. Al in de eerste ronde had hij Vettel te pakken, en hij zou nog heel wat terrein goedmaken. In een mum van tijd ging het naar P5, voorbij onder meer Tsunoda, Norris en Gasly. Intussen was Bottas goed bezig om zijn polepositie te verdedigen. Hij hield Verstappen op een comfortabele afstand en bleef (zo goed als) foutloos. In de strijd om P4 vochten Hamilton en Verstappens ploegmaat Pérez een intens duel uit - de Mexicaan hield de Brit sterk af.

Volledig scherm Bottas. © EPA

We kregen een tactisch slot, met dank aan de natte omstandigheden. De timing van de pitstops gaf de doorslag. Voor Bottas, Verstappen, Pérez en Leclerc leverde dat geen probleem op, maar voor Hamilton wél. Hij gaf aan de race uit te willen rijden met één set banden en schoof zo aanvankelijk op naar de derde plek. Op amper zeven rondes van het einde werd Hamilton echter verplicht door z'n team om de pitlane in te gaan - zijn banden waren tot de naad versleten. Een zet die de Brit twee plaatsen (en dus 5 punten) kostte. Punten die op het eind het verschil kunnen maken. En of hij gefrustreerd was. Hamilton hield Gasly nog maar net af en finishte als vijfde. Bottas schreef de GP van Turkije op zijn naam, voor Verstappen en Pérez. Verstappen is ook de nieuwe leider in de WK-stand. De strijd om de F1-wereldtitel blijft dit seizoen een nek-aan-nekrace. Verstappen komt weer aan kop, met 262,5 punten. Hamilton zakt naar de tweede plaats met 256,5 punten. Bottas volgt als derde al op ruime afstand (177 ptn).

De volgende GP volgt over twee weken. Dan staat op het Circuit of The Americas in Austin (Texas) de GP van de Verenigde Staten op de agenda.

Volledig scherm Hamilton. © AFP

Achteraf was er dus veel te doen over de tactische keuze van Mercedes. Hamilton vindt dat zijn renstal een grote fout heeft begaan. “We hadden waarschijnlijk buiten kunnen en moeten blijven”, zei Hamilton. Hij had tijdens de grand prix over de boordradio al een flinke discussie gevoerd met het team. “Waarom moet ik naar binnen?”, zei de Brit. “Ik zei het toch”, riep de titelverdediger na de wedstrijd boos over de boordradio.

“Het was volgens mij helemaal geen moeilijke beslissing, maar het is wat het is. We zullen hiervan leren”, zei Hamilton ook nog bij Ziggo Sport. “Ik luisterde omdat we als team werken en het team riep me naar binnen. We verloren twee plaatsen door de pitsstop, misschien zelfs wel meer.”

Volledig scherm Max Verstappen. © Photo News

Volledig scherm Hamilton. © REUTERS