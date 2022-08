Het vervloekte (en vergeten) Belgische F1-circuit dat amper 2 races mocht ontvangen en in geen tijd verloederde tot spookstad met wrakken en kogelgaten

Formule 1Zondag is het weer tijd voor de Belgische Grand Prix F1. Naar goede gewoonte in Francorchamps. En ja, destijds trok het circus wel eens naar het Limburgse Zolder. Maar wie weet dat de GP van België ook twee keer bezuiden Brussel werd verreden? Op een circuit in Nijvel, dat wel vervloekt leek. “Waarom Nijvel een doorn in zowel Vlaamse als Waalse ogen was? Het was een té logische keuze voor de F1.”