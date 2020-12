Het verband is weg: Grosjean toont schade aan hand na zware crash in Bahrein

Grosjean toont via social media ook de schade aan zijn hand. Dat kan hij nu pas doen, omdat hij dagenlang met beide handen in een verband moest rondlopen. Hij hoopte aanvankelijk komend weekend tijdens de laatste grand prix van het seizoen in Abu Dhabi nog een keer te kunnen racen, maar dat bleek niet haalbaar . Afgelopen weekend besloot de 34-jarige coureur om terug naar zijn huis in Zwitserland te gaan, om daar verder te herstellen.

Maar Grosjean herstelt dus wel goed. Inmiddels is één hand uit het verband. “Ik weet niet of ik kan racen, maar we kunnen wel chatten”, schreef Grosjean op Twitter. Via een livestream beantwoordde hij vragen van fans, die vooral over zijn fysieke situatie gingen. “Mijn rechterhand is opnieuw vrij en ik ben super blij dat het goed geneest. Ik moet er voortdurend zalf op smeren, maar dat neem ik er graag bij.”