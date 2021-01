Het verband is eraf: F1-piloot Romain Grosjean toont schade aan linkerhand

Formule 1 Verstappen over 2020: “Tekortge­scho­ten? Het is echt niet zo dramatisch als sommige mensen stellen”

11 december Die zo gewenste wereldtitel kwam ook in 2020 niet dichterbij voor Max Verstappen. Opnieuw bleek Mercedes te sterk voor de Nederlander en Red Bull Racing. “Maar we zijn nog steeds het op één na beste team in de Formule 1, hè.”