Het trucje van Mick zoals papa Schumacher, 600 euro voor zitje na verhoogde ticketprijs: het dagboek van onze F1-watcher in Monza

Formule 1Onze man in de paddock houdt ook in Monza zijn dagboek bij. Hij zag vrolijke klederdracht, (g)een mondmaskerplicht, een trucje van Mick Schumacher in wiens gezin privé steeds minder privé wordt en ondervindt de voordelen van een nog steeds rustige paddock. Hij heeft het ook over de slechts 16.000 toeschouwers in Monza, waar tegenwoordig 600 euro voor een zitje betaald wordt, en wist zaterdag al wie er zou winnen. Ricciardo de dag voor de race: “Max heeft al veel te veel koersen gewonnen, en hij zei me daarnet dat hij me zal laten winnen omdat ik Italiaanse roots heb...”