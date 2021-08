Het Silverstone-incident brengt F1-titelstrijd in heel andere dimensie: Red Bull maakt heisa mét een welbepaald plan

Formule 1 Max Verstappen domineert in Monaco en is nieuwe WK-leider na rampdag Mercedes

23 mei Max Verstappen is de nieuwe WK-leider in de Formule 1. Na het late forfait van polepakker Charles Leclerc reed de Nederlander quasi van start tot finish aan de leiding. Verstappen profiteerde van een rampdag bij Mercedes. Eerst gesukkel in de pits bij Valtteri Bottas, nadien geraakte Lewis Hamilton maar niet weg van de zevende stek. Hij is dus WK-leider af. Carlos Sainz (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) eindigden in het Prinsdom op de twee andere podiumplekken.