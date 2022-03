Het mysterie Lewis Hamilton: wat is er aan de hand met de zevenvoudige wereldkampioen?

Formule 1Wat is er aan de hand met Lewis Hamilton? De zevenvoudige wereldkampioen overleefde, voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië in 2017, Q1 niet. Op het circuit van Jeddah in Saudi-Arabië kwalificeerde de Brit zich als 16de voor de race. Door het wegvallen van de onfortuinlijke Mick Schumacher en een gridpenalty van Daniel Ricciardo schuift hij wel op naar P14. Al is het hoogst onzeker of Hamilton ook daadwerkelijk vanop die positie van start gaat.

Door mechanische problemen bij Red Bull schoof Lewis Hamilton vorige week in Bahrein nog op naar een derde plek. Maar de race van de Brit was er eerder eentje in de schaduw. Door de podiumplaats werd het gebrek aan slagkracht enigszins verbloemd. Op geen enkel moment in de race kon Hamilton wedijveren met de Ferrari’s en de Red Bulls.

Tijdens de kwalificaties voor de Grand Prix van Saudi-Arabië viel de zevenvoudige wereldkampioen compleet door de mand. Terwijl zijn Mercedes-ploegmaat George Russell, op tragere mediumbanden, de vierde tijd neerzette in Q1, sneuvelde Hamilton. Hij verloor een man-tegen-mangevecht van Lance Stroll. De 16de plaats was zijn deel. Weg Q2 en Q3. En dat voor het eerst in vijf jaar. In 2017 crashte Hamilton tijdens de eerste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Brazilië. Op vlak van snelheid was het zelfs van 2009 geleden dat Hamilton eruit ging in Q1. In zijn McLaren kwam hij, eveneens op het Braziliaanse circuit van Interlagos, niet verder dan een 18de plek.

Volledig scherm © Photo News

“I’m sorry guys”, reageerde Hamilton via de teamradio - “Het spijt me jongens.” Na afloop zocht Hamilton naar een oorzaak voor zijn tegenvallende prestatie. “Ik had geen controle over het achterstel van de wagen. Hoe dat kan, weet ik niet. Ik kon nauwelijks een bocht nemen. De bolide was gewoon onbestuurbaar”, vertelde de Brit aan de F1-journalisten.

Vanuit de pitstraat?

Hoe dan ook, Hamilton start aan de Grand Prix van Saudi-Arabië vanop de zevende startgrid met aan zijn zijde Lance Stroll. Al is er ook een kans dat de Brit vanuit de pitstraat aan de wedstrijd zal beginnen. Teambaas Toto Wolff liet na de kwalificaties uitschijnen dat er gewerkt zal worden aan de bolide van Lewis Hamilton. “We gaan proberen sleutelen aan de wagen om morgen misschien betere omstandigheden te hebben”, vertelde de Oostenrijker aan Sky Duitsland. Als er effectief aanpassingen gebeuren aan de bolide van Hamilton, moet de Brit starten vanuit de pitstraat.

Ben jij een Formule 1-kenner? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Welk plannetje bedenkt Toto Wolff? © Photo News