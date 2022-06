“Het mooiste circuit ter wereld” en toch is Spa-Francorchamps bedreigd: de troeven en handicaps in de overlevingsstrijd van de Belgische GP Formule 1

Formule 1 Pérez vond het oneerlijk, Horner legt uit waarom Verstappen mocht passeren: “Het had geen zin om Sergio en Max te laten duelleren”

Sergio Pérez had in de GP van Barcelona gehoopt te kunnen strijden voor de derde overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Maar teamorders gaan voor. Zeker als die ploegmaat wereldkampioen Max Verstappen is. “Oneerlijk”, zei Pérez zelf. Red Bull-teambaas Christian Horner verdedigt de strategie. “We wilden niet dat ze in een gevecht verwikkeld raakten.”

24 mei