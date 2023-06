“Het is erg onbeleefd om onder de rok te gluren”, en toch werd het in Monaco gretig gedaan. Waarom was de onderkant van de Red Bull zo interessant?

“Ze generen zich”: volgens Russell houdt Red Bull zelfs nog voet van het gaspedaal uit angst voor ingreep, Verstappen wijst naar andere reden

“Red Bull houdt zich nog in. Ik denk dat ze zich generen.” Max Verstappen en Sergio Perez waren de eerste drie GP’s in de Formule 1 dominant. Maar volgens George Russell (Mercedes) kunnen ze nog sneller, maar verstoppen ze hun échte kracht bewust uit vrees voor tegenreactie van de FIA. Verstappen: “Het is toch niet nodig om elk rondje alles te geven en zo de banden te verpesten?”